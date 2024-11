XV de France. En perte de vitesse, ces anciens ''premiums'' sont attendus au tournant

Fabien Galthié a pu expérimenter lors de la tournée avec plusieurs nouvelles têtes au sein des Bleus. À ce petit jeu là, certains cadres ont reculé dans la hiérarchie.

Après une tournée d’automne très réussie pour l’équipe de France, c’est l’heure des bilans. Les victoires face au Japon, à l’Argentine, mais surtout aux All Blacks, nous ont redonné confiance en cette équipe de France, capable de battre n’importe qui. Si certains joueurs sont allés « chercher le maillot », d’autres cadres ont été un peu ébranlés par cette tournée. Bilan de ces joueurs qui devront faire mieux en vue du Tournoi des Six Nations.

Depuis la saison 2022-2023, il n’est plus le même joueur. L’enchainement championnat-Coupe du Monde lui a fait beaucoup de mal physiquement et il a du mal à retrouver tout son impact physique. Malgré sa pause de deux mois suite au Mondial, le Maritime ne fait plus autant de différence qu’avant sur le terrain.

Courageux et rugueux dans les zones d’affrontements, il reste un excellent joueur, précieux en défense. Mais la concurrence est rude en équipe de France, notamment en troisième ligne. Ce n’était donc qu’une demi-surprise de la voir s’installer en tribune pour le dernier match face aux Pumas. Ollivon, Cros et Boudehent formaient ce jour-là une 3ᵉ ligne très complémentaire, qui a peut-être tapé dans l’œil du staff.

Si Alldritt aura toujours sa place en Bleu, il lui faudra hausser le curseur en Top 14 pour arriver en grande forme pour le Tournoi des Six Nations. Sans ça, il pourrait voir son statut rétrograder.

Lui n’a eu que 30 petites minutes face au Japon pour s’exprimer, puis a disparu des radars. Pressenti titulaire au poste d’ouvreur en l’absence de Romain Ntamack, il a finalement été rétrogradé 4ᵉ option à ce poste derrière Ramos et Dupont, préférant rentrer en club pour se régénérer.

Alors que doit faire le Girondin pour regagner sa place ? Pas grand-chose, il est déjà dans la forme de sa vie depuis le début de saison et cela ne semble pas suffire aux yeux du staff. L’ouvreur doit se montrer patient, son heure viendra.

Souvenez-vous, il y a un an, Julien Marchand entamait la Coupe du Monde face aux All Blacks en tant que titulaire en puissance. Après 11 petites minutes, son Mondial était terminé et Peato Mauvaka a parfaitement pris la relève. Par la suite, il a commencé le Tournoi des Six Nations sur le banc avant de retrouver le XV de départ face à l’Angleterre et le Pays de Galles.

Oui, mais voilà, Mauvaka, l’éternel remplaçant de Marchand, est en train de prendre une autre dimension. Capable de tenir 80 minutes dans un match international, performant au talon, en 3ᵉ ligne et à l’aile, il est le joueur polyvalent rêvé par tous les staffs. Le Toulousain a su se rendre indispensable et reléguer par la même occasion Marchand sur le banc des Bleus.