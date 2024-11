XV de France. Un joueur, deux postes : Mauvaka, cet atout qui change tout pour les Bleus

En concurrence avec Julien Marchand à Toulouse comme en équipe de France, Peato Mauvaka a désormais un atout de poids : sa polyvalence talonneur/3ᵉ ligne.

Le Peato Mauvaka flamboyant du Mondial est de retour ! Oublié le Tournoi des Six Nations où il avait paru émoussé, le talonneur toulousain a retrouvé sa superbe ce samedi au Stade de France. Face à un Japon dépassé (52-12), Mauvaka a été partout. Plus qu’un simple talonneur, il a incarné l’esprit d’un XV de France qui s’éclate et tente des choses. Une bonne bouffée d’air frais avant d’affronter une tout autre bête samedi prochain : les All Blacks.

Mauvaka, l’arme multifonction

Souvenez-vous, après l’élimination crève-cœur contre les Boks en quarts de “notre” Coupe du Monde, Peato n’avait pas hésité à dire sur Canal+ : "J'ai préféré vite reprendre, sinon j'allais me pendre." Une phrase brute qui traduisait l’ampleur du traumatisme vécu par les Bleus. Comme tous, Mauvaka a dû digérer cette claque et rebondir. Le voir sourire sous le maillot bleu, c’est le signe que la page est en train de se tourner.

RUGBY. ‘‘Il m’inspire’’ : À seulement 27 ans, Mauvaka (Toulouse) est l’idole des jeunes !

Samedi, Peato a encore prouvé qu’il n’était pas qu’un simple talonneur. Essai en mode bulldozer sur une combinaison touche avec Dupont. Presque un second en position d’ailier sur une passe au pied du même Dupont. À 27 ans, le gars peut tout faire. Replacé en troisième ligne en cours de match après l’entrée de Julien Marchand, il offre une nouvelle option au sélectionneur. Friand de polyvalence, il ne fait aucun doute que Fabien Galthié va utiliser cette nouvelle arme dans l’arsenal des Bleus.

En zone mixte, il a même lâché, sourire en coin : "J'espère jouer au centre, bientôt." Polyvalent et en pleine forme, le Toulousain a été l’un des acteurs majeurs du jeu de mouvement tenté par les Bleus.

Galthié et Alldritt chambreurs

Dans les colonnes de L’Equipe, Fabien Galthié ne tarissait pas d’éloges après le match : "Il est exemplaire physiquement, il faudrait qu'on s'inspire tous de son état de forme. Ça compte tellement à ce niveau." Grégory Alldritt, lui, n’a pas pu s’empêcher de chambrer : "Il était dans le rouge à la fin. Mais c'est bien, ça lui fait découvrir ce que c'est de jouer 80 minutes."

Avec 24 plaquages au compteur et une implication totale, Mauvaka s’est imposé comme un leader naturel. Mais attention, ce Japon-là n’était pas une grosse opposition. La confirmation devra venir face aux All Blacks, une équipe qui lui a déjà réussi avec un doublé en 2021.

Un jeu ambitieux à confirmer

Ce match contre le Japon a surtout permis aux Bleus de retrouver de l’allant offensif. "Une copie plus que positive", selon Dupont, même si Galthié a admis qu’il y avait encore pas mal de déchet : "On n’est pas satisfaits de tout, mais ça ressemble à notre feuille de route sur l’alternance." Traduction ? Les Bleus veulent jouer, prendre des risques, et Mauvaka est l’élément décisif de cette stratégie dans le nouveau cycle menant à 2027.