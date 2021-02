XV de France. Ces 3 joueurs susceptibles d'intégrer la liste des 31

Le staff du XV de France annoncera aujourd'hui un groupe de 31 joueurs pour préparer la suite du Tournoi. Avec des changements ? Possible, voici des joueurs qui pourraient effectuer leur retour.

Aujourd'hui, le staff tricolore doit annoncer le groupe des 31 joueurs qui va préparer les prochaines rencontres décisives du Tournoi des 6 Nations. Si peu de changements sont à attendre, on a imaginé des suceptibles retours, la plupart étant blessés jusque-là. Si ces joueurs s'avèrent aptes, le XV de France pourrait alors retrouver certains de ses cadres.

1- Romain Ntamack : Demi d'ouverture

Il était l'un des grands absents de la liste de Fabien Galthié avant le début du Tournoi. Touché à la mâchoire contre l'UBB le 27 décembre dernier, Romain Ntamack souffrait d'une fracture de cette dernière et avait été contraint de se faire opérer. Conséquences, son forfait pour les deux premières rencontres du 6 Nations était annoncé. Depuis, le jeune numéro 10 a repris le chemin des entraînements avec son club, le Stade Toulousain, il y a déjà un peu plus d'une semaine. Trop tôt me direz-vous pour revenir au sein des Bleus ? Peut-être. Mais il ne serait pas utopique de revoir le joyau toulousain dans le groupe France. Déjà pour reprendre ses marques, lui pour qui le dernier match sous la tunique bleue remonte au 31 octobre 2020, et une victoire face à l'Irlande. Touché à une cuisse, il avait dû renoncer au match en Ecosse, dans le cadre de l'Autumn Nations Cup. Ensuite, si jamais il s'avère ne pas être apte pour la rencontre face aux hommes de Gregor Townsend, Fabien Galthié pourra toujours placer sur le banc Anthony Bouthier, capable également de dépanner à l'ouverture. C'est d'ailleurs l'option qu'a privilégié le staff des Bleus en Irlande. Un come-back de Ntamack est donc possible. Cela engendrerait la sortie de Louis Carbonel. Peu en vue, le demi d'ouverture du RCT n'a disputé que quelques maigres minutes, entrant à l'heure de jeu à Rome, et ne figurant pas dans le groupe des 23 pour défier l'Irlande.

2- Virimi Vakatawa : Trois quart centre

Rugbyrama nous apprenait la bonne nouvelle hier (https://www.rugbyrama.fr/rugby/6-nations/2020/xv-de-france-virimi-vakatawa-racing-92-de-retour-contre-le-pays-de-galles_sto8130521/story.shtml). Blessé à un genou et souffrant d'une entorse légère, le facteur X du XV de France Virimi Vakatawa serait apte pour affronter le Pays de Galles pour le compte de la dernière journée du Tournoi. Initialement forfait pour l'ensemble de la compétition hivernale, sa guérison étant plus rapide que prévu, il est possible de voir le Racingman convié pour préparer les prochaines échéances. Déjà, pour à l'instar de Ntamack, se réapproprier le plan de jeu. Son dernier match avec l'équipe de France remonte à cette fameuse victoire en Ecosse, le 22 novembre. Qui plus est, Pierre-Louis Barassi, son remplaçant n'a pas disputé la moindre minute lors du Tournoi. Fabien Galthié lui préférant depuis le début de son mandat Arthur Vincent pour épauler un Gaël Fickou indéboulonnable. Si bien qu'en cas de pépins, le sélectionneur du XV de France se réserve le droit de faire glisser Damian Penaud au centre, son poste de prédilection, comme observé face à l'Italie. Il est donc tout à fait envisageable de revoir Virimi Vakatawa avec le XV de France, même si le voir contre l'Ecosse ou l'Angleterre semble prématuré.

Une incertitude plane toujours au-dessus de la tête de François Cros. Le troisième-ligne faisait partie du contingent des huit joueurs renvoyés dans leur club à l'aube du Tournoi. Depuis, il se traîne toujours une blessure au pied qu'il avait contracté contre l'Irlande en octobre dernier. Une fracture du métatarse qui l'a longtemps éloigné des terrains. Rouage essentiel du début du mandat de Fabien Galthié, il pourrait être rappelé si sa blessure venait à être guérie. Il y a une semaine, Ugo Mola espérait un retour rapide de son joueur dans des propos relayés par Le Figaro : ''La guérison de son pied prend un peu plus de temps que prévu, mais on espère qu'il puisse réintégrer le groupe assez rapidement''. Ou alors le groupe France. Il n'est pas interdit de le voir de retour sous le maillot Bleu. Dans ce cas-là, quid de Cameron Woki ? Ce dernier devrait payer les frais d'un retour de Cros s'il y avait, le Bordelo-bèglais n'ayant pas disputé la moindre rencontre. Son profil très aérien, peut compter, mais il semble avoir une petite longueur de retard sur un Dylan Cretin évoluant dans le même registre. Affaire à suivre. Nous serons rapidement fixés.