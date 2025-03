XV de France. Ce Bleu discret est LA bonne surprise du 6 Nations 2025 (et ce n'est pas Moefana)

Jean-Baptiste Gros ne s’est pas contenté de remplacer Cyril Baille. Il a saisi l’opportunité pour devenir un pilier stratégique des Bleus, au cœur du 6 Nations.

Dans l’ombre des stars comme Dupont, Alldritt ou Ntamack, un joueur discret mais terriblement efficace a marqué les esprits lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Jean-Baptiste Gros, pilier gauche du RCT et taulier en Bleu cet hiver, s’impose comme l'une des plus belles révélations tricolores de cette édition 2025.

Jean-Baptiste Gros, le discret qui monte en puissance

Titulaire tout au long du Tournoi, Gros a profité de l’absence prolongée de Cyril Baille pour montrer qu'il était bien plus qu’un simple « joueur de devoir ». RugbyPass souligne d’ailleurs : « Dans la lignée de ses bons matchs de novembre, Gros est toujours aussi précieux dans le travail de l’ombre, avec une jolie activité en défense, tout en se montrant de plus en plus visible ballon en main. » Le site considère qu'il a pris de l'avance sur le Toulousain Baille. Lequel a été utilisé dans un rôle de finisseur durant le Tournoi.

'J'ai trouvé l'idée géniale', comment cette inspiration de Galthié a changé l'avenir du XV de France

Servat fier du chemin parcouru

Pour le Midi Olympique, son entraîneur William Servat ne cache pas sa satisfaction de voir Gros enfin pleinement exprimer son potentiel : « Je suis heureux pour Jean-Baptiste. À ses débuts, il était perçu comme un joueur un peu fruste, un pur combattant, mais on voyait aux entraînements ce qu’il était capable de faire avec le ballon. On est simplement heureux qu’il soit parvenu à se lâcher, à démontrer ses aptitudes en match. »

TOP 14. Une anomalie à corriger : Pourquoi Jean-Baptiste Gros refuse de se reposer après le Tournoi ?

Un pilier gauche à suivre pour 2027 ?

Avec un Cyril Baille revenant de blessure, Gros pourrait bien se positionner durablement comme une option numéro 1 au poste. À seulement 25 ans, il a encore une grosse marge de progression et pourrait être l’une des clés des futures victoires françaises, notamment lors du Mondial 2027 en Australie.

TOP 14. Posolo Tuilagi bientôt prêt pour le banc en 7+1 de Galthié ? Come-back fracassant attendu