XV de France. Bielle-Biarrey avec les joueurs premiums pour défier la Namibie en Coupe du Monde ?

Loin d’être convaincant jeudi dernier face à l’Uruguay, le XV de France devrait avoir un tout autre visage face à la Namibie.

Pour certains, c’est la pire performance du XV de France sous l’ère Galthié. Jeudi dernier, les Bleus ont déçu, pour leur deuxième match de Coupe du Monde face à l’Uruguay. Une victoire sans bonus, avec le même écart (ou presque) que face à la Nouvelle-Zélande, contre une équipe d’Uruguay vaillante certes, mais limitée.

Une prestation qui a rappelé aux Bleus que le chemin est encore long, et qu’il ne faudra sous-estimer personne. D’ailleurs, le staff semble lui aussi avoir tiré des leçons de ce match face à Los Teros. En effet, et selon les premières observations lors des entraînements des Bleus, Fabien Galthié devrait opérer de nombreux changements par rapport à l’équipe alignée à Lille jeudi dernier.

Pour faire simple, on devrait revoir les joueurs “premiums” face à la Namibie : Dupont, Alldritt, Atonio, Fickou, Penaud, Ramos… Tous devraient débuter cette rencontre. Jalibert serait également de retour au poste d’ouvreur, là où Flament retrouverait une place de titulaire. Finalement, seuls 3 joueurs titulaires face à l’Uruguay devraient enchaîner contre la Namibie : Cameron Woki, Anthony Jelonch, ainsi que Louis Bielle-Biarrey.

Et si la possible titularisation du premier n’étonne pas, celle des deux autres nous indiquent plusieurs choses. Tout d’abord, le staff a été satisfait de Jelonch, et veut absolument lui donner un maximum de temps de jeu avant les phases finales. Concernant Bielle-Biarrey, cette possible titularisation confirmerait que le staff n’est pas satisfait à 100% de la forme de Gabin Villière en ce début de Coupe du Monde. Cela récompenserait aussi le joueur de l’UBB, qui a réalisé une bonne préparation.

Autres informations concernant la composition probable : les potentiels retour de Baille et Danty. Tous deux absents en ce début de compétition, ces derniers devraient retrouver le maillot du XV de France face à la Namibie. Jonathan Danty devrait même prendre une place de titulaire, là où la question se pose pour Baille. Si le staff décide de faire commencer le Toulousain sur le banc, ce devrait être Reda Wardi qui prendrait le numéro 1.

Julien Marchand encore juste, quid du banc ?

Si Danty et Baille devraient faire leur retour jeudi prochain, ce ne devrait pas être le cas de Julien Marchand. Blessé face aux Blacks lors du match d’ouverture, le talonneur devra certainement patienter encore quelques semaines avant de retrouver le chemin des terrains. Reste à savoir s’il sera apte pour l’Italie, dans plus de 15 jours.

Si la composition du XV de départ semble se dessiner petit à petit, nous ne pouvons pas en dire autant concernant le banc. Néanmoins, certains joueurs y figureront sûrement, comme Pierre Bourgarit, Romain Taofifenua, Sekou Macalou ou encore François Cros. Pour le reste, il faudra certainement attendre les prochains entraînements du XV de France pour en savoir davantage. Pour rappel, les Bleus défieront la Namibie à Marseille, jeudi prochain à 21 heures, pour leur 3ème match de poule.

