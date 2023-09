RUGBY. Bouleversement déconcertant sur l’aile du XV de France pour la suite du mondial ?

Après un match peu convaincant face à l’Uruguay, le XV de France pourrait connaître quelques modifications face à la Namibie.

Ils sont nombreux à demander l’équipe type contre la Namibie ce jeudi 21 septembre à Marseille. Sur les réseaux, les supporters du XV de France demandent à voir la formation premium de Fabien Galthié au Vélodrome. Pour cause, les Bleus bénéficieront d’une semaine entière de repos après ce match et avant d’entamer la préparation pour défier l’Italie.

Bien évidemment, Fabien Galthié mène sa feuille de route sans obéir aux sélectionneurs improvisés sur internet. Cependant, rien n’empêche que les observations faites par certains amateurs du ballon ovale aient aussi été faites par l’ancien Columérin. Ainsi, l’aile a semblé être l’une des principales faiblesses de ce début de mondial.

Gabin Villière en danger ?

Ayant énormément de mal à faire des différences, Gabin Villière voit sa place être menacée. Tout du moins, c’est ce que l’on peut imaginer au vu de la dernière séance d’entraînement des Bleus.

À Rueil-Malmaison, RMC Sport indique que différents prétendants se sont frottés à l’aile gauche durant les entraînements. Changement le plus inattendu, Baptiste Couilloud a officié à l’aile avec le groupe des finisseurs durant la journée de samedi. S’il n’a jamais connu ce poste au niveau international, il lui est arrivé de dépanner à ce poste avec le LOU Rugby pour quelques rares occasions.

Durant ce même entraînement, le groupe premium a, lui aussi, été remanié. Gabin Villière a laissé sa place au Bordelo-Béglais Louis Bielle-Biarrey en parallèle de Damian penaud. Convaincant sur ses quelques matchs avec le XV de France, il est devenu le plus jeune Français de l’histoire à disputer une Coupe du monde. De la même manière, il obtient un record de précocité similaire en devenant le plus jeune marqueur d’essai de la sélection en Coupe du monde.

Le XV de France, terre de polyvalence

En concurrence avec Gabin Villière, ces deux joueurs ont une carte à jouer. Dans l’équation, leur polyvalence pourrait grandement les aider. Ainsi, Baptiste Couilloud pourrait théoriquement revendiquer une place sur le banc, doublant ainsi Maxime Lucu, s’il parvient à convaincre Galthié de sa capacité à occuper l’aile. Pour rappel, cette stratégie avait également permis à Sekou Macalou d'intégrer la feuille de match des Bleus durant l'ère Galthié. Face à l'Uruguay, le troisième ligne a réalisé un très bon match à son poste de prédilection.

Pour Louis Bielle-Biarrey, l’équation est plus simple. Le joueur de l’UBB pourrait revendiquer une place sur l’aile du XV de France. De plus, sa capacité à jouer arrière apporte un profil différent de Penaud, capable de se déplacer au centre. En tout cas, avec deux essais en quatre matchs, le jeune joueur de 20 ans a montré ses qualités. Libre au sélectionneur de les valoriser ou non.