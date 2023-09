FRANCE RUGBY. Ni ''peintre'', ni ''manchot'', Galthié chahute sans ménagement les espoirs

Ce dimanche à Rueil-Malmaison, Fabien Galthié a passé une soufflante aux jeunes espoirs du Stade Français, venus participer à l'entraînement du XV de France.

Ils pensaient peut-être faire une visite de courtoisie, mais finalement, l’exigence s’est fait sentir. Ce 17 septembre, les U21 du Stade Français étaient invités à s’entraîner avec les Bleus. À Rueil-Malmaison, les partenaires d’entraînements ont vite pris des allures de sparring partner quand ils ont essuyé les remarques de Fabien Galthié.

Sous l’œil de Rémi Bonfils et de son staff, Fabien Galthié n’était pas venu pour bercer les jeunes pousses. Visiblement mécontent des efforts fournis par ses visiteurs, il leur livre quelques remarques cinglantes pour les mobiliser.

Dans une vidéo fournie par RMC Sport, on entend le coach des Bleus dire : “Mettez-moi les meilleurs joueurs en receveur, arrêtez de me mettre des peintres.” Il demande également à ce qu’on lui mette “des mecs réveillés, pas les mecs qui dorment”. Selon lui, l’implication a fait défaut à ses invités et il leur fait savoir.

À la suite de cette remarque, d'autres répliques vont à destination des jeunes Stadistes qui se mettent en jambes. L'ancien Columérin demande à mettre les "manchots" de côté et veut s'accompagner d'un "mec adroit".

Dans les extraits dévoilés, il n’y a rien de bien cinglant ou capable de faire rougir Michel Audiard. Loin de la poésie, mais aussi de la pépite verbale, le sélectionneur français semble tout de même s’agacer. Cette soufflante aura le mérite d’en agacer certains et d’en amuser d’autres. Libre à chacun de se faire son opinion.

🗣💬 "Mettez-moi les meilleurs joueurs, pas les peintres ! Allez, allez, allez ! Vite, vite, vite !"



🇫🇷🏉 Le discours très musclé de Fabien Galthié aux jeunes du Stade Français venus faire le nombre à l'entraînement lors d'une opposition face au XV de France. pic.twitter.com/zcVQRViaM4 September 17, 2023

Fabien Galthié, exigeant ou irascible ?

Par le passé, le comportement de Fabien Galthié a souvent été une part importante du personnage. Lorsqu’il entraînait en Top 14, l’ancien demi de mêlée a plusieurs fois marqué les esprits par ses réactions et son comportement.

Plus particulièrement, l’idée d’un Galthié intransigeant avec ses joueurs a fait son, bon de chemin depuis sa retraite en tant que joueur (et même auparavant). Son départ de Montpellier lors de la saison 2014/2015 avait notamment marqué les esprits. Le coach avait claqué la porte du MHR après une réunion avec son président Mohed Altrad. La direction lui avait notamment reproché “sa communication qui n'est ni adéquate, ni appropriée”, au cours des dernières semaines à son poste.

