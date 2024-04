XV DE FRANCE. Avec des retrouvailles face aux All Blacks, que réserve la Coupe d’Automne des Nations ?

Les Bleus disputeront trois rencontres au Stade de France pour ce mois de novembre. Le premier match sera contre le Japon, le 9 novembre.

Une opposition qui se promet d’être spectaculaire, avec une nation qui avait posé des problèmes aux Français, il y a deux ans, au Stadium de Toulouse (victoire 35-17).

Les All Blacks seront également de retour au Stade de France cet automne, avec un choc qui aura lieu le 16 novembre, à 21h10. Soit quasiment 3 ans après la victoire historique des coéquipiers de Damian Penaud (40-25 en 2021).

Espérons que les supporters tricolores voient à nouveau une splendide chevauchée de Romain Ntamack ou un doublé de Peato Mauvaka.

Pour finir, les Bleus devront affronter les redoutables Argentins, le 22 novembre à Paris. Une confrontation qui sera sûrement physique et serrée face aux Pumas, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde.

Pour ces matchs, le Toulousain Antoine Dupont sera normalement de retour avec le XV de France, après son passage au rugby à 7 pour les Jeux Olympiques.

Le Stade de France accueillera le demi de mêlée international et ses coéquipiers lors des 3 matchs de cette Coupe d’Automne des Nations. Une chance pour la fédération française, en difficulté sur le plan financier.

Si les stades sont pleins, elle pourrait récolter 2 millions d’euros de plus qu’avec des matchs ayant lieu en dehors de l’enceinte de la capitale (selon les informations du média le Parisien).

Parmi les matchs à suivre de cette compétition, les Anglais auront également du pain sur la planche, avec les réceptions des All Blacks et des champions du monde Springboks à Twickenham.

🏉 Here are your 2024 #AutumnNationsSeries Fixtures 🙌 pic.twitter.com/S8GUhS2bw5