XV DE FRANCE. Antoine Dupont de retour pour les phases finales de la Coupe du Monde avec un masque ?

Après la stupeur et les maux de tête, place à l'espoir pour Antoine Dupont ! Opéré en fin de semaine dernière suite à une fracture maxillo-zygomatique subie contre la Namibie, le capitaine du XV de France est déjà tourné vers l'avenir, et la date de son retour sur les terrains. En effet, et si pendant un temps, plusieurs personnes voyaient une fin de Mondial pour le demi de mêlée toulousain, la donne semble être bien différente désormais. En témoignent les sorties médiatiques du staff tricolore, mais aussi les dernières informations concernant Antoine Dupont. Et notamment la dernière, qui nous provient du Midi Olympique.

Selon le Midol, Antoine Dupont va rencontrer cette semaine un spécialiste pour voir s'il est possible de réaliser un masque moulé sur son visage. Une option qui permettra au capitaine des Bleus de protéger sa blessure, mais également d'accélérer son retour sur les terrains. Un potentiel come-back prévu pour le quart de finale des Bleus, certainement contre l'Afrique du Sud. Mais avant de penser à cela, il faudra non seulement que la cicatrisation de Dupont se passe bien, mais aussi que le masque respecte le règlement de World Rugby...

Coupe du monde. Dupont de retour en quart ? ''C'est un peu délicat''Selon l'article 12, alinéa 4 du règlement, ''Aucun joueur ne doit porter un équipement dont une quelconque partie a une épaisseur supérieure à 5mm''. Sans oublier bien sûr que le masque ne doit pas être rigide, afin de ne pas provoquer d'éventuelles blessures. Autrement dit, le masque que portera Antoine Dupont (si masque il y a) devra être fait de manière artisanale, et sans certains matériaux comme le carbone. Une conception qui s'annonce délicate donc, mais pas impossible, au contraire. Reste à voir désormais comment le capitaine tricolore se remet de sa blessure. En attendant, celui-ci devrait être aux premières loges pour supporter ses copains, lors de la rencontre face à l'Italie le 6 octobre prochain.

