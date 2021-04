WTF - Quels rugbymen auraient pu jouer dans l'Attaque des Titans ?

Connaissez-vous l'Attaque des Titans ou Shingeki no Kyojin ? Appelé également SNK, c'est à l'origine un manga japonais décliné en animé pour la télévision qui a tenu en haleine les fans depuis plus de dix ans.

Titan Assaillant

Ce titan possède une endurance hors du commun et une capacité de régénération très rapide en plus d'être très agile et mobile. Il lui arrive parfois de perdre le contrôle, mais il parvient à se maîtriser. Toutes ses capacités ne lui conviennent pas forcément, mais on pense à la régénération rapide, c'est Aurélien Rougerie qui nous vient à l'esprit. L'ancien joueur de Clermont n'a pas été épargné par les blessures dans sa carrière, mais il a montré une formidable capacité de récupération pour revenir chaque fois au meilleur niveau.

Titan Colossal

Comme le Titan Cuirassé, il porte également bien son nom puisqu'il mesure 60 mètres de haut. Il est l'un des plus grands titans de l'animé SNK mais peut également disparaître aussi vite qu'il est apparu. Des joueurs de rugby très grands, il en existe beaucoup, mais rares sont capables d'être à la fois destructeur et de se faire oublier.

Titan Cuirassé

Ultra puissant et tout aussi rapide, le Titan Cuirassé possède, comme son nom l'indique, une cuirasse composée de plusieurs plaques blindées sur son corps. Des facultés font qu'il est pratiquement inarrêtable. Après une telle description, comment ne pas penser à la légende néo-zélandaise Jonah Lomu qui, lorsqu'il était lancé ballon en main, ne laissait aucune chance à ses adversaires.

Titan Originel

C'est "l'ainé de tous les Titans, et accorde à ses détenteurs de créer et de contrôler d'autres Titans" peut-on lire sur le site Fandom. Puissant et également très grand, il peut aussi modifier les souvenirs. Richie McCaw n'est pas très grand, mais il a été un véritable meneur pour les All Blacks et l'un des meilleurs capitaines de l'histoire du rugby mondial. Il était également très doué pour se faire oublier dans les rucks. À croire qu'il avait le pouvoir d'être invisible ou bien de faire oublier à l'arbitre qu'il était à la faute.

Titan Mâchoire

Ici encore, son nom décrit en partie le personnage. Le Titan mâchoire possède non seulement des dents pointues et puissantes, mais des ongles qui le sont tout autant. Mais ce qui le caractérise, c'est sa rapidité et son agilité. Vous voyez ou on veut en venir ? On ne sait pas si Cheslin Kolbe est adepte ou non de la manucure. Mais on sait en revanche que c'est une fusée sur le pré et qu'il est diablement agile. D'ailleurs, le titan mâchoire est également appelé le titan dansant. Reconnaissez que ça colle parfaitement à l'ailier du Stade Toulousain quand il donne le tournis à ses adversaires à la faveur de ses appuis de feu.

Titan Charrette

Titan Marteau d'Armes

Titan Bestial

Titan Féminin