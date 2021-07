WTF - Après des tweets ''inacceptables'' sur l'équipe féminine à 7, Jamie Cudmore licencié par la fédération canadienne

Jamie Cudmore est un homme au sang chaud, c'est bien connu. Si tout le monde a retenu une chose de sa très longue carrière en France - au-delà de son humour et de son niveau de jeu -, c'est bien le caractère de feu de celui qui a récolté pas moins d'une trentaine de cartons durant son passage dans l'Hexagone. Alors quand celui-ci a vu l'équipe féminine du Canada à 7 perdre face aux Fidji puis se fait étriller face à la France (0 à 31) et donc être éliminée des JO ce vendredi, le Canuck (43 sélections) a pris feu sur Twitter. Si l'on ne connaît pas la nature exacte des termes employés par le natif de Winnipeg (car ils ont été supprimés), ceux-ci ont dû être crus puisque comme relayé par Rugbyrama, ils ont été jugés "inacceptables" par la fédération canadienne, qui a décidé de le licencier dans la foulée.

Pour ceux qui ne le savaient pas, Cudmore était en effet entraîneur principal de l'Académie de haute performance canadienne mais aussi entraîneur des avants de l'équipe nationale des Canucks.

I would like to apologize for the tweets posted last night. It’s was an emotional event for a good friend and I let that get the better of me. I’ve always played/coached with my heart on my sleeve for this great country 🇨🇦 I’m sorry if I’ve offended anyone.