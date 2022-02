WTF. Angleterre. Danny Cipriani prochain ouvreur de la 53ᵉ nation mondiale ?

Danny Cipriani pourrait retrouver le rugby international et participer au Rugby Americas North Championship cette saison avec Trinité-et-Tobago, son père étant né là-bas.

Actuellement âgé de 34 ans, Danny Cipriani vit une saison compliquée du côté de Bath, son nouveau club. Dernier de Championship, ''Cip's'' doit soigner des blessures récurrentes et n'a disputé que sept petites rencontres cette année, dont 4 comme titulaire. Éloigné des terrains depuis le 4 décembre dernier, Cipriani n'en reste pas moins un joueur exceptionnel. Dit fantasque, capable de coups de génies dont lui seul a le secret, il est à n'en pas douter l'un des meilleurs ouvreurs de sa génération et l'un des joueurs les plus imprévisibles que le rugby ait connu. Promis à une grande carrière à ses débuts internationaux en 2008, il devait être le digne successeur de Jonny Wilkinson outre-Manche, mais n'a su confirmer les espoirs placés en lui. Une sorte de ''génie incompris'', parfois torturé par des angoisses, qui ont engendré quelques écarts extra-sportifs. Élu meilleur joueur de l'année 2019 en Premiership lorsqu'il évoluait à Gloucester, le numéro 10 aux 16 sélections avec le XV de la Rose pourrait retrouver le niveau international avec... Trinité-et-Tobago, 53ᵉ nation mondiale au classement World Rugby. Oui, vous avez bien lu.

Et pour cause, le site britannique Ruck indique que le pays des Caraïbes souhaite sélectionner Cipriani pour participer au Rugby Americas North Championship cette année. Cette compétition regroupe l'ensemble des pays des Caraïbes (Jamaïque, Trinité-et-Tobago, la Guyane, etc), le Mexique et une sélection du sud des États-Unis, les USA South Panthers. Trinité-et-Tobago est d'ailleurs la formation ayant remporté le plus de fois le titre (3 fois), son dernier succès remontant cependant à 2015. Le père de Cipriani étant originaire de Trinité-et-Tobago, ce dernier pourrait donc enfiler la tunique rouge de l'équipe nationale. Mais c'est surtout, grâce aux nouvelles règles d'éligibilité mises en place par World Rugby en novembre dernier que Danny Cipriani pourrait de nouveau retrouver le rugby international. En effet, World Rugby stipule que ''le joueur doit soit être né dans le pays vers lequel il souhaite être transféré, soit avoir un parent ou grand-parent né dans ce pays''. Ensuite, le joueur ne doit plus avoir porté les couleurs de son ancienne sélection depuis 36 mois. Longtemps boudé par Eddie Jones, la dernière cap de Cipriani avec l'Angleterre remonte à juin 2018 en Afrique du Sud, ce qui rend ce dernier totalement éligible avec Trinité-et-Tobago. L'ancien international trinidadien Selwyn St.Bernard, avait notamment mentionné le fait sur Twitter que Cipriani ou Steffon Armitage pourrait être sélectionné suite aux nouvelles règles.

Under the new eligibility rules Trinidad and Tobago could select Danny Cipriani and the Armitage brothers ( hypothetically) and that is the benefits of this rule change. Small unions can boost their playing pool exponentially. #rugbytonight @btsportrugby @danleo82 — Selwyn St. Bernard🇹🇹 (@Selwynsaint) November 28, 2021

Par ailleurs, Ruck indique que World Rugby, désireux de voir des joueurs professionnels représenter les nations du Tiers 3, encouragerait Cipriani à jouer pour Trinité-et-Tobago. Affaire à suivre donc. De notre côté, on ne peut que se réjouir de voir l'ancien petit prodige du pays de Sa Majesté continuer à fouler les terrains de rugby. Enfin, côté club, ce dernier ne devrait pas rester à Bath l'an prochain. Les Wasps, Worcester et Newcastle seraient prêts à accueillir le demi d'ouverture.

