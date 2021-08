WTF - 3 Wallabies dont Koroibete écartés du groupe face aux All Blacks pour avoir forcé sur la boisson

Koroibete, Naisarani et Fa'amausili ont été exclu du groupe des Wallabies pour la Bledisloe Cup après avoir un peu forcé sur la boisson...

Ils n'ont ni dégénéré ni fait l'objet d'une plainte, mais on peu dire qu'ils ont un petit peu forcé sur la boisson. Lors d'une soirée à l'hôtel de l'équipe d'Australie, Marika Koroibete, Isi Naisarani et Pone Fa'amausili ont gardé le coude bien levé un peu plus que la limite autorisée. Les 3 joueurs des Rebels ont en effet consommé de l'alcool dans leur chambre et ce bien après le couvre-feu instauré par le sélectionneur des Wallabies.

Les 3 larrons ont donc ainsi été exclus du groupe préparant le premier Test de la Bledisloe Cup qui se jouera ce samedi, face à la Nouvelle-Zélande. "Nous avons construits une culture du travail pour tout le monde en étant responsables de ces actions. Ces trois joueurs savaient à quoi s'attendre et ils en ont payé le prix fort" a déclaré Dave Rennie sur le site internet de la fédération. Mais jouer sans Koroibete, l'Australie va finir par en avoir l'habitude...

