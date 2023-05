Rugby. La fédération fidjienne menacée d’exclusion des compétitions internationales !

La fédération fidjienne fait face à des problèmes de gouvernance. World Rugby a décidé de la suspendre provisoirement de son conseil. Faut-il s'inquiéter pour les Fidji ?

Carton jaune pour les instances fidjiennes ! Alors que la Fédération fidjienne de rugby a commis des infractions au règlement suite à plusieurs changements de gouvernance, World Rugby a pris le temps d’étudier la faute et a décidé d’avertir la FRU. “Conformément aux bonnes pratiques de gouvernance, lors de sa réunion annuelle de jeudi, le Conseil de World Rugby, suite à une recommandation de son comité exécutif, a pris la décision de suspendre la FRU du conseil de la fédération internationale”, peut-on lire dans le communiqué World Rugby.

Pour rappel, le conseil d’administration de la fédération fidjienne de rugby avait été, en début de mois, contraint de démissionner en intégralité après avoir été soupçonné "d'irrégularités administratives”. Selon le ministre de la Justice des Fidji, Siromi Turaga, la saisie des statuts juridiques de la FRU, ne sont pas légaux pour l’année 2018. Deux entités relatives au rugby fidjien dépendent illégalement d’une même gouvernance. La Fiji Rugby Union, qui est une association “caritative” selon le droit local et sa propre filiale commerciale, soit la Fiji Rugby Union Pte Limited. Au vu des objectifs divergents des deux entités, il semble logique que leur gouvernance ne peut être la même.

“Trois piliers pour sécuriser la participation aux compétitions internationales”

Pour l’heure, ce n’est pas un carton rouge qui est adressé à la fédération fidjienne. La FRU reste membre de l’instance du rugby mondiale et ne voit pas sa participation à la Coupe du Monde 2023 remise en cause. Elle doit cependant régler ces problèmes internes, sous peine de voir ses équipes nationales (rugby à XV ; rugby à VII) exclues des compétitions internationales.

World Rugby a mis en place une feuille de route pour “restaurer la stabilité et sécuriser la participation de la FRU aux compétitions internationales de rugby”. Elle a été rédigée en collaboration avec la FRU, le gouvernement de la République des Fidji et l'Association fidjienne des sports et le Comité national olympique (FASANOC). Les directives s’appuient sur trois grands piliers :

“ Haute performance et développement , pour assurer la stabilité et le succès continu des programmes des équipes internationales.”

“ Gouvernance , pour s'assurer que les problèmes de gouvernance sont résolus dans le but ultime de nommer des représentants dûment élus au sein des structures de Fiji Rugby et d'adopter un cadre constitutionnel / d'entreprise clair.”

“Administration quotidienne, pour assurer une administration quotidienne efficace de la Fiji Rugby Union.”

En janvier 2024, un contrôle sera effectué. Si la feuille de route n’est pas suivie, les JO 2024 pourraient bien avoir lieu sans les doubles champions olympiques (2016, 2020)...