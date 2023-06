Wilkinson, Dusautoir et d'autres légendes coachent des amateurs : résumé des 4 saisons de Terrain Favorable

Après cinq ans et presque vingt millions de vues accumulées, la série Terrain Favorable a su faire parler d'elle.

Des légendes du rugby mondial, autrefois adversaires, s'allient pour

venir en aide à des joueurs de rugby amateur, chanceux. Wilkinson et Dusautoir, au

casting tout au long de la série, en prennent plein les yeux (et nous aussi). On vous

résume les quatre saisons, remplies de partage et de générosité.

En 2017, la saison 1 pointait ses caméras sur la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, en Bretagne. 2000 habitants dont 200 licenciés au club de rugby local ! Le Saint-Père Rugby Club (SPRC) souhaitait « arrêter de grossir et franchir un cap pour grandir ». Avec Jonny Wilkinson, Thierry Dusautoir et Sylvain Marconnet sur leur pelouse, le club amateur breton était le premier à bénéficier du coup de pouce de Terrain Favorable. Adrien Laval, coach et fondateur du club, accompagne « Doudou », Jérôme et les autres dans leur progression.

Entre un entraînement à Londres avec Sir Jonny et un retour sur les pas de Thierry Dusautoir dans le stade Ernest Wallon, à Toulouse, l'expérience vaut le détour. L'histoire touchante de rugbymens amateurs met en lumière la fraternité et l'ambiance de clocher d'un club au cœur de son village.

Un an plus tard, Terrain Favorable gagne cette fois-ci le Nord de la France. La saison 2 jette son dévolu sur le club amateur de Roubaix. Fidèles au poste, Wilkinson et Dusautoir invitent un autre capitaine des Bleus, Guilhem Guirado ! 6 épisodes de 12 minutes avec comme objectif l'accession en Fédérale 3 pour le Rugby Club de Roubaix.

D'origines sociales et culturelles très variées, cette équipe ne fait qu'un sur le terrain (favorable, lol). Balayant les clichés, les hommes de Yann Defives se surpassent, s'entraident et c'est beau à voir !

Cette fois, pas de club en jeu. À l'aube de la Coupe du Monde de Rugby 2019, au Japon, la saison 3 de Terrain Favorable prend une toute autre dimension et nous fait voyager. Jonny Wilkinson envoie ses amis ex-internationaux en mission à travers le monde pour témoigner de ce que ce sport offre humainement et socialement à ceux qui le pratiquent. Christian Califano rencontre une équipe universitaire dans l'ouest de l'Ecosse tandis que Thierry Dusautoir revient là où il a grandi, en Côte d'Ivoire, aux côtés du double champion du monde néo-zélandais, Conrad Smith. Deuxième étape pour Thierry Dusautoir, la première pour Joe Van Niekerk, ancien troisième ligne de l'Afrique du Sud : New Delhi. Le courage et la passion de l'équipe d'Inde féminine nous en met plein la vue, donnant au rugby, une dimension spirituelle. Direction les îles Fidji avec l'australien Matt Giteau et Christian Califano. Dernier arrêt pour Jonny Wilkinson à Kamaishi, au Japon, pour rencontrer Toshiaki Hirose, ancien international japonais.

Quelques semaines avant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, la saison 4 nous plonge en immersion au Pays basque. Sortie au début du mois, elle offre un duel de coaching opposant Thierry Dusautoir et Richie McCaw à Matt Giteau et Christian Califano. Pour le derby basque des clubs de Saint-Pée-Sur-Nivelle et Ciboure, Jonny Wilkinson mène la danse. Plusieurs voyages au programme et les rencontres de Syia Kolisi, Dan Carter et Imanol Harinordoquy.

Beaucoup de voyage et de paysages différents donc ! Mais chacun avec ses particularités offre la possibilité de jouer au rugby. À travers des destins que tout oppose, la série met en lumière le point commun de chaque joueur, la passion. Il suffit de peu pour jouer au rugby. Malgré les difficultés rencontrées par certains clubs et joueurs, la série se concentre sur les véritables valeurs du rugby. Un récit émouvant, ponctué d'histoires personnelles toutes plus touchantes les une que les autres. Les ambassadeurs internationaux nous embarquent à la découverte du rugby, dont la passion s'est développée aux quatre coins du monde. Peu importe les conditions, le parcours de celles et ceux qui le pratiquent ou leurs installations sportives, il est un sport qui fédère et qui rassemble.

Prenant un tournant, la saison 3 est presque au niveau du cinéma. La série a évolué vers de plus larges horizons, nous en mettant plein la vue. Mais elle a su garder un ton juste, celui qui nous touche et nous rappelle notre relation à l'ovalie. Presque 6 ans d'épisodes et quatre saisons plus tard, il n'est pas imprudent de dire que Terrain Favorable est une série réussie.