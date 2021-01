Watisoni Votu conclut en force et Pau l'emporte d'un cheveu à Bayonne (22 à 23) [VIDEO]

Au terme d'un match très serré mais qu'ils ont dominé, les Palois l'ont emporté d'un point sur la pelouse de Bayonne, ce samedi soir.

Ce samedi soir se jouait le match en retard de la 13ème journée de Top 14 entre Bayonne et Agen. Pour les Basques, il s'agissait là de leur première rencontre depuis près d'un mois, après que Jean-Dauger fut devenu un cluster de la variante anglaise du Covid. D'ailleurs, malgré une ouverture du score de l'artilleur maison Gaetan Germain sur pénalité, les Ciels et Blancs semblaient pris de vitesse par le dynamisme palois en première période. En plus de l'essai de Le Bail en sortie de mêlée (16ème), les Béarnais débordaient par deux fois leurs adversaires sur les extérieurs pour finir dans l'en-but. Deux banderilles finalement refusées par les officiels pour des passages en touche très légers au moment d'aplatir. Alors que les décisions allaient dans le sens des locaux et après la conclusion de Jean Monribot sur le gong de la pause qui les plaçait devant contre le cours du jeu, on pensait même que c'était la journée des Bayonnais (19 à 16).

Malgré une troisième ligne omniprésente et notamment un Asier Usarraga excellent pour sa première en Top 14, on sentait finalement les Basques quelque peu en manque de rythme, comme on pouvait le craindre. D'ailleurs, après une nouvelle pénalité de Germain (auteur de 17 points) peu après le retour des vestiaires, plus rien. Pau reprenait le contrôle des opérations, de l'occupation, et l'entrée de Watisoni Votu lui faisait beaucoup de bien. C'est d'ailleurs lui qui, en force, allait concrétiser une grosse période de domination des siens juste après l'heure de jeu (22 à 23, 62ème). En suivant, l'Aviron n'avait plus les armes pour renverser la situation. Résultat, le score ne bougeait plus, et la Section glanait sa deuxième victoire à l'extérieur de la saison. Passait également devant son adversaire du jour au classement.