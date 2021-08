WAOUW ! Le nouveau maillot des All Blacks est enfin là et il va réveiller la magie noire !

Les All Blacks ont révélé leurs nouvelles tenues ainsi que celles des Black Ferns. Un maillot fidèle à l'ancien, avec des bandes blanches sur le col...

Chaque année, c'est un évènement très attendu au pays des Kiwis. Sous quelle tenue nous fascineront Aaron Smith, Beauden Barrett et consorts en 2021/2022 ? Eh bien c'est ce 4 août que la NZRU a dévoilé les nouveaux maillots des All Blacks, et ce via une vidéo absolument géniale qui met l'eau à la bouche.

Cette saison, donc, les hommes en noir arboreront toujours leur célèbre maillot à la fougère argentée, avec le sponsor Adidas sur le pectoral droit et le logo de la compagnie AIG au niveau du sternum. Ce qui saute aux yeux en revanche, ce sont ces fines bandes blanches autour du col, qui rappellent ce qui se faisait déjà par le passé, mais cette fois avec plus de finesse et de design. Un maillot vraiment réussi selon nous, comme souvent...