Vous nous avez raconté vos meilleurs souvenirs de derbys et ils sont magiques !

Castres vs Toulouse, Clermont vs Brive ou encore Racing 92 vs Stade Français (finalement reporté), il y a du derby dans l'air en Top 14 à l'occasion de la 21e journée. Pour marquer le coup, nous vous avons demandés de nous raconter vos meilleurs souvenirs comme spectateurs ou joueur, de ces matchs si particuliers.

La 1/2 finale stade Toulousain / Castres au Stadium en 2001. Mon père qui avait donné l’écharpe du CO de 1993 à mon petit frère de 6 ans, l’avènement de Poitrenaud et Michalak cette saison, l’époque des Garbajosa, Labit, Marfaing, NTamack un match et une ambiance énorme ! Mon tout premier match en tribunes. (Lorris)



La finale de 1995 avec de redoutables Toulousains (quelle équipe !!!) qui infligent un 25-0 au CO en seconde mi-temps grâce à un Deylaud impérial ! Un aboutissement qui vient récompenser une grosse saison 1994-1995 où le Stade s’est baladé ! (Gérald Marty)

US Tours - Orléans, Fédérale 2, milieux des années 2000 ! Coup d’envoi.... le ballon est encore en l’air... la bagarre générale a déjà éclaté. (Charles-Antoine)

Gaillac - Graulhet, mêmes années. Fédérale 3. Le 10 de Gaillac donne le ballon au 10 de Graulhet pour qu'il tape le coup d'envoi, mais lui met dans les chaussettes... Bagarre générale avant le coup d'envoi. (Clément)

1995, finale au Parc des Princes... Immigré à Paris pour raisons professionnelles, j'y ai vécu une ambiance de feu. Les rames du métro tremblaient quand les supporters du CO chantaient en sautant : " CO...Tous ensembles, tous ensembles" et que ceux du ST répondaient.... Le tout dans une super ambiance de fête... Mais c'était au siècle dernier. (Patrick)

Match junior avec Reims contre Chalons à Chalon sur Champagne avec un arbitre d'Epernay, on était mal barré. Mêlée pour nous avant les 22 adverses, sortie 9/10, crochet inté, petit par-dessus, l'essai était fait mais ... fauchage dans les règles de l'art du 8 adverse, pas de réaction de l'arbitre, je me relève : poing--> tête--> KO--> jaune. Évidemment ça se finit en générale. Je crois que c'était à peu près ça. (Paul)

Le 52 à 7 de Castres contre Toulouse ou les Toulousains réclamaient la tête de l'incompétent Mola avant de l'encenser 1 an plus tard !! Preuve du public de connaisseurs. (Olivier)

Le cadrage débordement de Cédric Heymans contre 3 défenseurs du CO. (Manu)



Pro D2 , je ne sais plus l'année (11/05/2014, ndlr), Stade Montois/Dax : 40 à 0. Comme le département (Thomas)

Mon premier Thann-Mulhouse et cette interception dont on a entendu parler tellement longtemps que c’est devenu une légende ! (Florent)



Un célèbre derby basque ..... où Lulu Harinordoquy a voulu gratter tout le monde en chantant Aupa BO... (Dmgo)





Peut-il exister meilleur derby qui ne se finisse en finale du championnat de France ... MONT de MARSAN /DAX saison 1962/63... (Je vous l'accorde le match n'a pas atteint les sommets) (Thierry)

Le barrage de 2018 où les Castrais avait rebaptisé Ernest-Wallon en Pierre Fabre sur le terrain et dans les tribunes ! (Mathurin)

2019 à Castres, Toulouse va gagner là-bas et élimine le CO de la course aux play-offs. (Red)

Moi, c'est en 2019 à Castres en championnat, Kockott et Urdapilleta ont passé tout leur match à chambrer et à la fin ce dernier a commis un en-avant pour le drop de la victoire… Bref un bon coup de karma comme on les aime ! (Thomas)



Drop de Ugalde à la dernière minute ! Bayonne gagne le derby à Biarritz ! (Rémi)



Les anciens matchs Béziers - Narbonne ; Béziers- Perpignan ; Des vrais derbys, Pas comme maintenant ! (Olivier)

Tous les PUC-Racing de poussins à juniors. Ils nous détestaient. Nous aussi ... et le pire, c'est qu’on était copains le reste du temps. (Thierry)



1995 finale au Parc des Princes. J'ai adoré le match et l'ambiance dans le stade. Au rugby entre supporters adversaires ou non, c'est l'entente parfaite. C'est une ambiance top où le respect d'autrui est respecté. (Freddy)