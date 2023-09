Revivez les chocs mémorables entre la France et la Nouvelle-Zélande dans l'histoire du Mondial

Vendredi 8 septembre à 21h, tous les yeux de la planète seront rivés sur le Stade de France et sur ce France vs Nouvelle/Zélande qui s'annonce dément. Petite mise en bouche avant l'heure.

Le coup d'envoi du Mondial de rugby en France, c'est ce vendredi 8 septembre à 21h. Pendant près de deux mois, les meilleures équipes du monde et vos joueurs préférés vont s'affronter pour tenter de remporter le précieux sésame. On sait à quel point cette compétition, en France qui plus est, fait saliver tout amateur de la balle ovale, et c'est pour cela qu'on a tenu à vous préparer une petite mise en bouche retraçant les affrontements légendaires dans l'histoire de la compétition, entre la France et la Nouvelle-Zélande. Rencontre au sommet qui sera, vous le savez, le match d'ouverture du trophée Webb Ellis.

1987 : Nouvelle/Zélande 29 - 9 France

En finale du tout premier Mondial de l'histoire de ce sport, les Bleus retrouvent les Blacks. Un match en guise de prémices du lien si fort qui unit les deux nations dans la compétition. Bon, à l'époque, il n'y a pas photo. Lessivés mentalement et physiquement après leur demi-finale mémorable face à l'Australie quelques jours plus tôt, les Tricolores n'ont plus rien dans les jambes. Jamais ils ne feront trembler les Néo-Zélandais emmenés par leur métronome Grant Fox et leur grand blond à l'aile, John Kirwan.

Celui-ci inscrira d'ailleurs le 3ème essai des locaux, qui finiront par mener jusqu'à 29 à 3, peu avant la fin du match. La déception est immense pour les Bleus de Blanco, mais l'écart était trop important. Partie remise, se jurent alors les Français...

1999 : France 43 - 31 Nouvelle-Zélande

Et si 1999 était le plus grand match n'ayant jamais eu lieu entre les deux équipes ?

À Twickenham, dans le temple du rugby, l'affiche a déjà une sacrée gueule. Mais c'est surtout ce qui suit qui va la faire basculer dans l'irrationnel, avec notamment ces essais de Jonah Lomu comme sur la Playstation, ces 14 points d'avance pour les Blacks à la pause et ce revirement de situation tout simplement hors du temps. Pourquoi ? Parce que si le terme remontada trouve ses premières traces en 2017 suite à un célèbre match de foot, il aurait très pu découler de cette rencontre et de la performance de l'équipe de France ce jour-là.

Après la vague noire qui aura déferlé pendant plus d'une demi-heure, les Bleus deviennent galvanisés et grâce à, pêle-mêle, deux drops de Christophe Lamaison, ces jeux au pied aux rebonds franco-français, les chevauchées de Magne ou l'essai de Christophe Dominici, les Tricolores collent une impensable gifle aux hommes en noir. Avant le dernier essai de Wilson, c'est tout simplement un 33 à 0 qu'infligent les Français à des All Blacks médusés en seconde période. Score final : 43 à 31. Rien d'autre que la demi-finale la plus prolifique de l'histoire...

2007 : France 20 - 18 Nouvelle-Zélande

Qu'on se le dise, tous les affrontements entre Français et Néo-Zélandais furent épiques. Que ce soit en notre faveur ou non, qu'on l'emporte ou qu'on en prenne 60 comme en 2015, impossible de dire que ces matchs n'urent pas tous quelque chose de légendaire, d'incomparable. Alors si 2011 fut l'année où l'on ne fut jamais aussi près de toucher au but, et que la défaite par la plus petite des marges (8 à 7) dans le contexte que l'on connaît restera toujours comme un moment aussi dur que particulier, pour nous, Français, le match qui nous a le plus marqué reste probablement encore à ce jour celui de 2007, à Cardiff.

En poule, les Blacks ont roulé sur tout le monde (77 points de moyenne par match !) et les Bleus, eux, naviguent à vue. De plus, les organisateurs du Mondial ne reçoivent pas ce quart de finale, organisé au Pays de Galles : bref, personne ne voit les Français faire le coup. Du moins, pas cette fois.

Et pourtant... Malgré une première mi-temps qui donnera raison à leurs détracteurs et où ils seront menés jusqu'à 13 à 0, un carton jaune à l'encontre de McAlister et une pénalité de Beauxis juste avant la pause redonneront de l'allant aux hommes de Bernard Laporte. Comme en 1999, les Bleus réalisent un second acte de feu, à la différence près qu'ils trembleront jusqu'au bout. Le haka réalisé à 1 mètre de la tronche des Tricolores, le regard de Sébastien Chabal, et puis l'ambiance dans ce chaudron fermé, le léger en-avant de passe entre Traille et Michalak sur l'essai de ce dernier. Les 38 plaquages de Dusautoir dans ce match qui bâtira sa légende, cette dernière séquence irrespirable... bref, tout ça pour une victoire 20 à 18. Et un résultat final que l'on souhaite une nouvelle fois aux Bleus, ce vendredi... Même si un peu plus de marge ne ferait pas de mal à notre coeur !

