Vos Matchs de Rugby Toulouse/Montpellier et Racing 92/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

De belles affiches au programme du week-end en Top 14 avant le Tournoi des 6 nations avec notamment Toulouse/Montpellier et Racing 92/La Rochelle.

Après deux journées de Champions Cup et avant de laisser place au Tournoi des 6 Nations, retour du Top 14 ce week-end. Une 16e journée particulière puisqu'une partie des clubs sera privée de joueurs cadres. Les internationaux du 15 de France sont en effet réunis depuis dimanche soir. On pense notamment à des formations comme Toulouse, la Rochelle, Bordeaux ou encore Montpellier dont plusieurs éléments ont été retenus par Fabien Galthié. But the show must go on, et leurs clubs devront faire sans eux. Le Stade Toulousain reçoit notamment le champion de France dimanche soir tandis que le Stade Rochelais ira au Racing 92. Un match périlleux pour les Maritimes. On jouera aussi la 18e journée de Pro D2 avec un nouveau bloc de cinq matchs qui va sans doute nous permettre d'y voir plus clair quant à la fin de saison et aux phases finales. Oyonnax reçoit notamment le Stade Montois tandis que le BO ira à Agen. De belles affiches en perspective.

Top 14 - 16e journée :

Samedi 28 janvier

Dimanche 29 janvier