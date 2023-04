Vos Matchs de Rugby Toulouse/Lyon et Stade Rochelais/Bayonne à quelle heure et sur quelle chaîne ?

On approche de la fin de la saison régulière en Top 14 ainsi qu'en Pro D2. Tous les points comptent. Retrouvez le programme télé de la semaine.

Après deux journées palpitantes de Champions Cup et de Challenge Cup, retour du Top 14 cette semaine. Il ne reste plus qu'une poignée de journées avant la fin de la saison régulière. Rien n'est fait en ce qui concerne la qualification avec plusieurs formations qui se tiennent en quelques points. Le Racing 92, Bayonne et Montpellier sont toujours en course pour le Top 6. Devant, Toulouse et la Rochelle s'accrochent à leur place qualificative pour les demies. En Pro D2, Grenoble a pris une belle option sur la deuxième place en battant avec la manière Mont-de-Marsan. Mais la fin de saison s'annonce à suspense puisque les Isérois n'ont que six longueurs d'avance. Un break semble avoir été fait entre les six premiers et la concurrence puisque sept points séparent Agen, 6e, de Provence Rugby. Ce week-end, n'oubliez pas la 3e journée du Tournoi des 6 Nations féminin avec la réception de l'Ecosse par la France.

6 Nations 2023 féminin - 3e journée :

Samedi 15 avril

Pays de Galles vs Angleterre à 15h15 sur France TV Sport

Italie vs Irlande à 17h45 sur France TV Sport

Dimanche 26 mars