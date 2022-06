Vos Matchs de Rugby Toulouse/La Rochelle et Mont-de-Marsan/Perpignan à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Place aux barrages de Top 14 avec le choc entre Toulouse et la Rochelle ainsi que le match qui opposera l'UBB au Racing 92 ce week-end.

Ça sent la fin de saison. Il ne reste plus qu'une poignée de matchs pour les joueurs avant des vacances bien méritées. Ce week-end, on joue les matchs de barrages du Top 14. La Rochelle se déplace à Toulouse pour y défier le Stade Toulousain non pas au Stadium mais à Ernest-Wallon pour cause de nouvelle pelouse. Un remake de la finale de l'an passé entre le champion d'Europe 2021 et le vainqueur de la Champions Cup 2022. On espère voir du spectacle samedi soir ! Le lendemain, le Racing 92 ira à Bordeaux pour tenter d'y décrocher sa place en demie. Les hommes d'Urios sont décidés à ne rien lâcher. On n'aimerait pas être dans les vestiaires si l'UBB s'incline. Notez que ce dimanche, aura également lieu l'Access Match entre l'USAP, 13e de Top 14, et Mont-de-Marsan, battu en finale de la Pro D2 par Bayonne, nouveau champion de France de deuxième division.

