Vos Matchs de Rugby Toulouse/La Rochelle et France/Fidji à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Superbe week-end de rugby une fois de plus avec le match de la France à la Coupe du monde mais aussi un Toulouse/La Rochelle qui promet.

Battue par l'Angleterre, la France a encore un match à jouer à la Coupe du monde pour assurer sa qualification pour les quarts de finale. Ça se passera samedi matin contre les Fidji du côté de la Nouvelle-Zélande. La veille, Agen aura rendu visite à Mont-de-Marsan pour l'un des chocs de cette 8e journée de Pro D2. Les Agenais viennent de battre le BO à Aguiléra et se verraient sans doute bien faire la passe de deux chez un autre gros morceau du championnat. En parlant de gros morceau, on va avoir droit à un choc digne de la phase finale entre Toulouse et La Rochelle dimanche soir pour clôturer la 8e journée de Top 14. Beaucoup d'affiches intéressantes ce samedi avec un alléchant Toulon/Castres mais aussi un nouveau déplacement à risque pour le champion de France Montpellier qui pourrait enchaîner sur un 4e revers de rang.

Coupe du monde féminine - 3 e journée :

Samedi 15 octobre