Vos Matchs de Rugby Racing 92/Toulouse et La Rochelle/Vannes à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La trêve internationale terminée, place à la 11e journée de Top 14 ! Duels cruciaux et retours attendus animeront un week-end sous haute tension.

Si l'Irlande et l'Australie s'affrontent ce week-end, pour les autres nations, les tests de novembre sont bel et bien terminés. Les internationaux sont donc de retour en club. Et il n'est pas impossible que certains jouent déjà ce week-end en Top 14.

Cela dépendra du temps de jeu accumulé pendant l'automne. Pour rappel, la Coupe des Champions démarre la semaine prochaine. La gestion des hommes est donc primordiale pour démarrer la compétition de la meilleure des manières.

Du côté du Stade Toulousain, on devrait donc avoir droit à une nouvelle composition hybride sur la pelouse du Racing 92 avant la réception de l'Ulster. Néanmoins, plusieurs Tricolores pourraient prendre place sur le banc.

Du côté de Clermont, on ne se posera pas de questions. Il faut valider le succès à Lyon par une victoire à domicile. Surtout face à une formation de Castres toujours difficile à manoeuvrer. Un match entre adversaire direct au classement.

Ce sera également le cas entre Pau et Lyon. Deux équipes au parcours identiques depuis plusieurs matchs. Et qui restent sur quatre défaites de rang. Les Palois sont sous pression à domicile, mais les Lyonnais ont aussi besoin de points.

Dans les autres rencontres à suivre lors de cette 11e journée, Montpellier se déplace sur la pelouse de Bordeaux tandis que La Rochelle recevra Vannes.

On regardera également avec attention le déplacement de Toulon à Perpignan samedi soir ainsi que la réception de Paris par l'Aviron Bayonnais dimanche soir. Des Parisiens qui sont toujours dans le dur malgré le succès contre le Racing 92.

TOP 14 - 11e JOURNÉE :

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Racing 92 vs Toulouse à 14h30

Clermont vs Castres à 16h30 sur Canal + Live

sur UBB vs MHR à 16h30 sur Canal + Sport

Pau vs Lyon à 16H30 sur Canal + Live

La Rochelle vs Vannes à 16H30 sur Canal + Live

USAP vs Toulon à 21H05 sur Canal +

DIMANCHE 1e DÉCEMBRE

Bayonne vs Paris

JEUDI 28 NOVEMBRE

VENDREDI 29 NOVEMBRE