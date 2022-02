Vos matchs de Rugby Mont-de-Marsan vs Oyonnax, Pau vs Toulouse à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme télé de la semaine avec de nombreux chocs en Top 14 comme la Rochelle vs Clermont, ainsi qu'en Pro D2 avec Mont-de-Marsan vs Oyonnax.

Le Tournoi des 6 Nations fait relâche ce week-end. Mais rassurez-vous il y aura du Top 14 avec la 18e journée. De belles affiches au programme avec notamment la Rochelle vs Clermont ou encore UBB vs Racing 92. De son côté, Toulouse voudra se refaire la cerise à Pau. Mais rien ne garantit que le champion de France repartira avec les points de la victoire d'autant que les internationaux, bien que libérés, seront sans doute protégés. En Pro D2, choc à suivre entre Mont-de-Marsan et Oyonnax ! Ça va faire des étincelles ! À Grenoble, le FCG voudra mettre fin à la spirale négative pour éviter des sueurs froides au printemps. Retrouvez l'agenda TV de la semaine avec de la Nationale et aussi le United Rugby Championship. Pour rappel, les jauges ne sont plus en vigueur dans les stades. Lesquels vont pouvoir faire le plein.

Pro D2 - 21e journée :

Jeudi 17 février

Vendredi 18 février

Top 14 - 18e journée :

Samedi 19 février

Dimanche 20 février

UBB vs Racing 92 à 21H05 sur Canal + prenez vos billets au stade Chaban Delmas

Vendredi 18 février

Munster vs Édimbourg à 20H35 sur RugbyZone TV

Nationale - 18e journée :

Samedi 19 février