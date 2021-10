Vos Matchs de Rugby : La Rochelle vs Castres, Bayonne vs Béziers, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Beau programme ce week-end avec du Top 14, de la Pro D2 mais aussi du Rugby à XIII. Retrouvez le programme des matchs de la 6e journée de Pro D2 et de Top 14.

Quels matchs allez-vous regarder ce week-end ? En France, on jouera la 6e journée de Top 14 et de Pro D2. Du côté du Stade Ernest-Wallon, Toulouse recevra Pau pour étendre sa série de victoires. Allez-vous vu ruer sur la billetterie pour assister à ce match ? Quant au SUA, il tentera de décrocher son premier succès face au promu narbonnais sur la pelouse du stade Armandie pour enfin décoller au classement. On retrouve aussi du Rugby à XIII dans le calendrier de la semaine puisque Perpignan et Toulouse sont en finale de leur championnat respectif. En attendant les résultats, place au programme :

Pro D2 - 6e journée :

Jeudi 7 octobre

Vendredi 8 octobre

Top 14 - 6e journée :

Samedi 2 octobre

Dimanche 3 octobre

Rugby à XIII

Samedi 9 octobre

Super League : Dragons Catalans vs St Helens à 20h45 sur Beinsport 2

Dimanche 10 octobre