Vos matchs de Rugby Japon/France et Nouvelle-Zélande/Irlande à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme télé de la semaine, avec les Tests de juillet, mais aussi la Coupe d'Afrique de Rugby.

Le Top 14 a tiré sa révérence, mais les Tests de juillet arrivent pour nous proposer des matchs impressionnants et des affiches passionnantes ! Si l'équipe de France défiera le Japon, le match entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande est dores et déjà très attendu par les amateurs du ballon ovale.

Mercredi 29 juin

Tests Matchs

Maori All Blacks - Irlande à 09h00 sur canal + sport

Vendredi 1er juillet

Coupe d'Afrique

Namibie - Burkina Faso à 18h00 sur canal + décalé

Zimbabwe - Côte d'Ivoire à 21h00 sur canal + sport

Samedi 02 juillet

Tests Matchs

Japon - France à 08h00 sur TF1

Nouvelle-Zélande - Irlande à 9h05 sur canal +

Australie - Angleterre à 11h55 sur canal +

Afrique du Sud - Galles à 17h05 sur canal +

Argentine - Écosse à 21h10 sur canal +

Coupe d'Afrique