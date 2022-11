Vos Matchs de Rugby France/Japon et Angleterre/All Blacks à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme TV de la semaine après le match du XV de France face au Japon ainsi que le choc entre l'Angleterre et les All Blacks.

Retour de la Pro D2 cette semaine avec notamment le choc entre Agen et Oyonnax vendredi soir sur Canal + Sport. Pour rappel, l'USO domine le championnat tandis que le SUA accuse six longueurs de retard. Une victoire rapprocherait les Agenais de la formation de l'Ain. Samedi nous réserve aussi de belles affiches avec notamment LE match de ce week-end : Angleterre vs All Blacks. Les Néo-Zélandais vont-ils frapper un grand coup en s'imposant à Twickenham ? Les Argentins y sont parvenus. Les Néo-Zélandais sont attendus. Dimanche, le XV de France bouclera sa tournée de novembre à Toulouse face au Japon. Ce troisième test doit être abouti même si on peut s'attendre à des changements chez les Bleus.

Jeudi 17 novembre

Aix-en-Provence vs Mont-de-Marsan à 21h00 sur Canal + Sport ⏩ prenez vos billets au stade Maurice-David

Vendredi 18 novembre

Tests Matchs



Samedi 19 novembre

Italie vs Afrique du Sud à 14h00 sur L’Équipe

Pays de Galles vs Géorgie à 14h sur BeinSport Max

Écosse vs Argentine à 15h15 sur L’Équipe

Angleterre vs Nouvelle-Zélande à 18h30 sur L’Équipe

Irlande vs Australie à 21h sur BeinSport 3

Dimanche 20 novembre