Vos Matchs de Rugby : France/Argentine, La Rochelle/UBB, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Superbe programme de rugby week-end. Prenez votre journée car il va y avoir du spectacle sur tous les stades en Top 14, en Pro D2 comme au niveau international.

Pour ce premier week-end de rugby de novembre, nous avons droit à un programme 5 étoiles. Il y aura des doublons puisqu'on joue aussi en Top 14 et en Pro D2 de vendredi à dimanche. Beaucoup de clubs sont privés d'internationaux, à l'instar de Toulouse, et pourraient en faire les frais. On pourrait assister à des résultats surprenants dans plusieurs stades de l'Hexagone. La journée de samedi se terminera par le match tant attendu entre la France et l'Argentine tandis que les Blacks tenteront de battre un record vieux de plus de quinze ans face à l'Italie. RUGBY. Les All Blacks pourraient battre un hallucinant record détenu par l'Argentine

Pro D2 - 9e journée :

Jeudi 4 novembre

Vendredi 5 novembre

Top 14 - 9e journée :

Vendredi 5 novembre

Samedi 6 novembre

Dimanche 31 octobre

ASM vs RCT à 21h05 sur Canal +

Calendrier de l'Autumn Nations Series du Samedi 6 novembre :

14h00 Italie - Nouvelle-Zélande, Stadio Olimpico, Rome (L'Équipe 21)

(L'Équipe 21) 14h00 Irlande - Japon, Aviva Stadium, Dublin (BeinSport Max)

(BeinSport Max) 15h00 France - Afrique du Sud (Femmes), Stade de la Rabine, Vannes (France 2)

16h15 Angleterre - Tonga, Twickenham Stadium, Londres (L'Équipe 21)

(L'Équipe 21) 18h30 Galles - Afrique du Sud, Millenium Stadium, Cardiff (BeinSport 3)

(BeinSport 3) 21h00 France - Argentine, Stade de France, Saint-Denis (France 2)

Calendrier de l'Autumn Nations Series du Dimanche 7 novembre :