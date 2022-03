Vos matchs de rugby Castres vs Toulouse et Clermont vs Brive à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Découvrez le programme télé de la semaine avec du Top 14, de la Pro D2, de la Premiership mais aussi le Tournoi des 6 nations féminin et de la NRL.

Fin de saison sous tension en Top 14 et en Pro D2 où il ne reste plus qu'une poignée de journées à jouer. Le classement de ces championnats devrait évoluer chaque week-end. Et personne ne peut dire encore avec certitudes quelles formations seront qualifiées pour les phases finales et qui sera relégué. Cette semaine, plusieurs chocs au programme avec notamment Mont-de-Marsan vs Bayonne en Pro D2 ou encore plusieurs derbys en Top 14 comme Castres vs Toulouse, Clermont vs Brive et Racing 92 vs Paris. Les stades devraient faire le plein tout comme dans le Tournoi des 6 nations féminin où le match face à l'Angleterre le 30 avril aura lieu dans un Jean-Dauger complet le 30 avril. Samedi, les Bleues affrontent l'Irlande.

Jeudi 31 mars

Vendredi 1er avril

Samedi 2 avril

Dimanche 3 avril

Racing 92 vs Paris à 21H05 sur Canal + prenez vos billets à la Paris la Défense Arena

6 Nations Féminin - 2e journée :

France vs Irlande vs Irlande sur France 2

Sharks vs Saracens à 20H45 sur RugbyZone.TV

London Irish vs Harlequins à 16H sur RugbyZone.TV

Bulls vs Ulster à 16h sur RugbyZone.TV

Munster vs Leinster à 20h sur RugbyZone.TV

NRL

Gold Coast Titans vs Wests Tigers à 11h05 sur Bein Sport 2

Penrith Panthers vs South Sydney Rabbitohs à 11h05 sur Bein Sport 2

North Queensland Cowboys vs Sydney Roosters à 10h35 sur Bein Sport 2

