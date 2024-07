Vos Matchs de Rugby Argentine/France et All Blacks/Angleterre à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce week-end, le XV de France affronte l'Argentine. Les jeunes Tricolores ont une opportunité en or de briller. De plus, l'Angleterre et les All Blacks se livreront un duel électrique.

Le Top 14 a été le dernier championnat à se terminer le week-end dernier. Et si une grande partie des joueurs sont en vacances. Ce n'est pas le cas des internationaux. La semaine qui arrive marque le début des tests estivaux. Et il y aura du lourd. Le XV de France affronte l'Argentine samedi soir avec une équipe qui sera fortement remaniée. Galthié n'a pas emmené les finalistes mais il pourra compter sur de jeunes Tricolores décidés à briller. Ce samedi rugby démarrera tôt le matin par un Nouvelle-Zélande vs Angleterre qui vaut son pesant d'or. Les Anglais n'ont plus gagné face aux All Blacks chez eux depuis 2003 ! Une autre époque. Du côté du Pays de Galles, on aura fort à faire contre des Wallabies qui voudront briller devant leur public avec une Coupe du monde totalement ratée. Les joueurs du Poireau restent pour leur part sur un 6 Nations terminée à la dernière place. Choc au sommet en Afrique du Sud entre les Springboks et l'Irlande. Une affiche que l'on avait déjà vu lors du Mondial en France et qui avait souri aux Irlandais avant le sacre des Boks. Notez également que les Bleuets seront sur le pont dès jeudi avec le match le plus important de leur poule face à la Nouvelle-Zélande. Vainqueurs de l'Espagne en ouverture, ils devront élever leur niveau de jeu face aux Baby Blacks. Un revers ne serait pas éliminatoire en vue que la qualification mais il pourrait compliquer la tâche de l'équipe de France des moins de 20 ans avant de retrouver le Pays de Galles la semaine prochaine. Tests : SAMEDI 6 JUILLET All Blacks vs Angleterre à 8h05 sur Canal +

Australie vs Pays de Galles à 10h45 sur Canal +

Afrique du Sud vs Irlande à 17h sur Canal +

Argentine vs France à 21h sur Canal + COUPE DU MONDE U20 U20 JEUDI 4 JUILLET France U20 vs vs Nouvelle-Zélande U20 à 16h30 sur L'Equipe TV