VIDEO. XV de France. ''Je vais me dire que cela aurait dû être pour nous'', Peato Mauvaka ne digère pas l'élimination

Le talonneur du XV de France Peato Mauvaka a beaucoup de mal à digérer l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud.

COUPE DU MONDE. Après les polémiques, World Rugby reconnaît (enfin) plusieurs erreurs lors de France - Afrique du SudSuite à l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs du XV de France n'ont caché leur immense déception. Nombreux sont ceux qui veulent faire une vraie coupure avec le rugby à l'image de l'ouvreur Matthieu Jalibert. Une pause nécessaire pour se ressourcer avant tout mentalement. Car les Bleus étaient physiquement au top. VIDEO. ''Peut-être la goutte d'eau qui fait déborder mais le vase était déjà bien rempli'', Louis Bielle-Biarrey objectif après la défaitePas sûr que les protégés de Galthié revoient le match dans les semaines à venir. Excellent durant toute la compétition, le talonneur Peato Mauvaka ne va d'ailleurs pas regarder les demi-finales. "Je ne vais pas les regarder et je vais couper pour ce qui est de la Coupe du monde. Si je me pose devant ces matchs, je vais me dire que cela aurait dû être pour nous."

A l'image des autres Tricolores, le Toulousain ressasse les choses dans sa tête comme il l'a confié au Midi Olympique. Il est conscient que l'équipe de France n'a pas totalement maitrisé la rencontre. Manquant de belles occasions de faire le break, encaissant trop facilement des essais en première période. "Nous aurions dû mieux gérer certaines situations, c’est évident. Mais, avec des si, on refait toujours le monde…"

Certaines décisions arbitrables ont bien évidemment du mal à passer. "Je suis persuadé que certaines décisions auraient dû nous êtres favorables mais n’ont pas été sifflées." À ce titre, World Rugby a relevé notamment trois décisions majeures qui n'ont pas été sifflées en faveur du XV de France. Mais aussi deux décisions qui auraient dû être favorables à l'Afrique du Sud.

"Dans ce genre de contexte, on veut forcément chercher des coupables." À l'image de Jalibert, Mauvaka sait pertinemment que s'ils avaient été meilleurs à certains moments, les décisions arbitrales n'auraient pas autant pesé dans la balance et leur esprit après la défaite. "Le plus frustrant, c’était de constamment les laisser revenir dans la partie avec des essais un peu casquettes."

Il faut dire que les Sud-Africains ont très bien préparé ce quart de finale au sommet. Pour eux comme pour les Bleus, c'était une finale avant l'heure. Leur stratégie a été payante face à des Tricolores qui ont su relever le défi physique. "Nous étions prêts. Nous avions travaillé pendant plus de trois mois pour répondre présent dans un match de ce calibre, avec une telle intensité."

Cet échec va sans aucun doute marquer leur carrière. Mais le groupe est encore jeune et une grande partie des joueurs présents en 2023 sera encore là en 2027. Ce match va très certainement leur servir pour l'avenir. Leur motivation sera très assurément décuplée. Ils vont continuer de grandir ensemble et seront certainement encore plus redoutables en Australie dans quatre ans.