VIDEO. Brutale mais correcte, la cartouche de l'année nous vient tout droit du rugby à XIII !

Connu et reconnu pour être l'un des sports les plus brutaux du monde, le rugby à XIII est le berceau de tendres caramels et de douces cartouches. Celle-ci est certainement la plus belle de la saison.

Une cartouche venue d'ailleurs Si on vous dit rugby à XIII, vous pensez à quoi en premier ? Certainement aux plaquages à l'épaule, aux essais venus d'ailleurs, aux combinaisons coupe/dos si célèbre et aux règles complexes. Eh bien, vous n'avez pas vraiment tort. Ce sport aux particularités (presque) similaires du rugby à XV est pourtant à des années lumières de ce qu'il se fait aujourd'hui en France. Les plaquages à l'épaule sont bannis de notre sport depuis de nombreuses saisons, et la santé des joueurs est la priorité. Néanmoins, bons nombres d'athlètes et de superstars du rugby à XIII passent le pas, et viennent s'essayer aux joies du XV. Parmi elles, nous pouvons citer des noms bien connus comme Sam Burgess, Sonny Bill WIlliams, Jason Robinson, Israel Folau ou encore Chris Ashton ! En France, le club le plus connu est les Dragons Catalans, et il est d'ailleurs le seul à évoluer en Super League, parmi les autres écuries britanniques. Actuellement, ces derniers sont cinquièmes du classement, à égalité avec le premier, car le championnat vient juste de débuter. Les Dragons ont d'ailleurs gagné leur première rencontre face à Warrington Wolves, 16-10. Lors de la partie, outre les belles actions et envolées observées, une action a capté notre attention plus que les autres. En effet, après plus de 20 minutes de jeu, l'équipe adverse menait 0-4, et tentait de relancer la balle. Dans ce sport, le jeu à une passe est monnaie courante, le but étant de gagner du terrain le plus rapidement possible. Lors de cette phase de jeu, l'international anglais George Williams tente alors de percer la muraille catalane, mais se heurte sur os... En effet, face à lui, le solide Tariq Sims (1,93 m, 106 kg) balance l'épaule, et envoie valser ce pauvre Williams. Une bonne dose de chambrage s'ensuit, pour une séquence qui rappelle que le rugby à XIII n'est pas un simple jeu. Nous vous mettons la vidéo ci-dessous.