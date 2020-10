[VIDEO] Toulon tient enfin son nouveau centre d'entraînement ultramoderne

Le Rugby Club Toulonnais a dévoilé dans une vidéo son nouveau centre d'entraînement dernier cri, et livré dans les temps.

Les joueurs toulonnais ont reçu un cadeau de Noël en avance cette semaine : leur centre d'entraînement dernier cri. Le club varois est formel, c'est "une nouvelle ère pour le Rugby Club Toulonnais". Les joueurs ont pu prendre possession des lieux ce lundi 26 octobre, tout comme les services administratifs du club.

Le club souhaite "asseoir son ambition" et ce nouvel outil de travail est sorti de terre après des années de travaux. Si la ressemblance avec l'Apivia Parc du Stade Rochelais est plutôt criante, c'est l'outil lui-même qui est important. Les premières images nous montrent un terrain synthétique couvert, une piste d'athlétisme et des salles vitrées contenant sûrement des bureaux, des salles de sport et une partie infirmerie. Le Rugby Club Toulonnais tient enfin son centre d'entraînement ultramoderne et pourra mettre en place plus sereinement sa stratégie sur la région varoise.