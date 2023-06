VIDEO. Top 14. Le Bouclier de Brennus, la ''fucking plus grande chose au monde''

Les équipes de Canal + ont récemment sorti le documentaire "Objectif Brennus", retraçant le parcours des équipes en lice pour ce trophée. Dedans, nous avons retrouvé un passage déjà culte !

Ronan O'Gara, ce passionné de l'extrême

À tous les joueurs de rugby, ceux qui ont joué auparavant ou même ceux qui baignent dans cette culture-là, nous avons tous déjà eu un entraîneur qui nous a transmis une passion particulière. Ronan O'Gara a cette particularité-là, de transcender un groupe, d'apporter à ses joueurs un supplément d'âme. Dans le reportage Canal, un passage montre un discours du stratège irlandais avant une session d'entraînement, durant la semaine de préparation contre Bordeaux, pour la demi-finale de Top 14. Le ton est musclé, les regards sont noirs et une émulation collective se ressent simplement à travers l'écran. "Est-ce que vous avez faim ? Est-ce que vous avez envie de progresser ? Ou l'on va fucking prendre des vacances samedi ? Ce n'est pas possible ça !" En tant qu'éternel insatisfait, Ronan O'Gara insiste sur le fait de jouer un beau rugby, un rugby efficace et sait tout le potentiel qu'il a entre les mains. Visiblement mécontent d'une performance de son équipe, peut-être lors d'un entraînement, ce dernier cherche à piquer ses joueurs, pour en tirer le meilleur : "Je dis bravo pour l'état d'esprit, pour la volonté, l'envie et un groupe soudé ! Mais, il est où le rugby ? Je ne l'ai pas vu ! Mais, peut-être que vous êtes fucking content. Moi, je ne suis pas content."

''C'est la plus grande chose au monde, le bouclier''

Comme admiratif d'un trophée qu'il n'a jamais soulevé, O'Gara semble nourrir une énergie particulière lorsqu'il s'agit de parler du Brennus. Ce dernier n'hésite pas à rappeler à ses hommes que ce trophée est le plus beau au monde : "J'aimerais gagner le Bouclier. C'est la plus grande chose au monde, le Bouclier."