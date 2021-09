VIDEO. TOP 14. En mode dragster, voici les deux essais de classe du Racing 92 face à Lyon

Face au LOU, le Racing 92 réalise une entame parfaite, au point de mener 21-0 après 15 minutes de jeu.

Démarrage éclair du côté de la Paris La Défense Arena, pour les Racingmen, ce samedi 25 septembre. Les coéquipiers de Kurtley Beale ont réalisé un début de match détonnant face au LOU ce week-end. Si la suite de la rencontre n’avait pas tout à fait la même allure, les ciels et blancs ont tout de même accroché la victoire face à des Lyonnais courageux, qui repartent avec un bonus offensif. Mais s’il y a bien une chose qui a marqué les esprits des spectateurs durant ce match, ce sont les essais des franciliens.

POINT TRANSFERTS. Le Racing 92 lorgne Jalibert, Toulon dément pour Baubigny, un Puma en Pro D2 ?

Avec deux réalisations sur trois issues d’actions de grande classe, les locaux ont proposé un spectacle alléchant à leur supporter par l’intermédiaire de Gaël Fickou et Ibrahim Diallo. Les deux essais, assez similaires, partent respectivement de 40 (Fickou 3’) et 70 mètres (Diallo 14’). Mélange de lucidité et d’efficacité, ils enchaînent les passes pour envoyer le ballon en terre sainte. L’autre essai francilien est inscrit par Camille Chat après une phase de domination dans les 22 mètres du LOU. La victoire, elle, se joue sur une pénalité de Le Garrec à la 59ème minute afin de creuser l’écart entre les ciels et blancs et des Lyonnais. Ces derniers sont revenus dans le match en seconde mi-temps par l’intermédiaire du pied de Léo Berdeu et de deux essais de Mayanavanua et Couilloud. Score final : 23-20.