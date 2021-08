VIDEO. Springboks. Qui est Trevor Nyakane, l'homme qui a détruit la mêlée des Lions ?

Le pilier springbok a renversé la mêlée des Lions à son entrée. Une performance inouïe à ce niveau.

Trevor Ntando Nyakane, 32 ans, 1m78 pour 121 kg. Ces informations ne vous disent rien et surtout, elles ne sont pas si exceptionnelles que ça dans le rugby professionnel. Pourtant, Trevor est un pilier qui fait du bien aux Boks depuis quelques années. Les débuts avec le rugby professionnel commencent en 2010 avec la province des Free State Cheetahs, il est alors âgé de 21 ans. La même année, c'est la Currie Cup pour le jeune pilier avant de quitter Les Cheetahs pour les Blue Bulls en 2015. Trevor connaîtra également le maillot des Boks en 2013 pour un test-match face à l'Italie. Vient la Coupe du monde 2015 en Angleterre et Trevor fait partie de la liste. Il ira jusqu'à jouer 7 matchs dont la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Argentine. Mais une blessure lors du premier match de la dernière Coupe du monde l'éloigne de la compétition jusqu'à la fin : Trevor soulèvera tout de même le titre sans vraiment avoir participé à sa conquête. Le pilier est connu pour son sourire et sa joie de vivre, notamment ses danses de célébration. Il avait mimé la danse de Dan Biggar avant de buter.

Ce samedi, Trevor Nyakane a surpris son monde face aux Lions britanniques et irlandais, dans un match âpre. Tout d'abord parce qu'il ne devait pas faire partie de la feuille de match avant que Ox Nche ne déclare forfait pour une blessure au cou. Trevor n'avait donc qu'une semaine pour se préparer.

Big Trevor Nyakane with the longest tongue in World Rugby! #LionsRugby pic.twitter.com/jfNsCS2U92 — Andy Goode (@AndyGoode10) July 31, 2021

L'autre surprise était son poste. En effet, le joueur n'avait pas joué à gauche depuis 2017 en Currie Cup. Beaucoup craignait son entrée, Trevor n'ayant pas réellement poussé de mêlée à ce niveau depuis 2017 avec les Boks. Les supporters ont d'ailleurs félicité le pilier pour sa performance et son entrée monstrueuse. Il a finalement détruit la mêlée des Lions à lui tout seul et sa fille peut être fier de son papa :