VIDÉO. RUGBY. Paul Costes et le Stade Toulousain, l’éclosion d’un diamant brut aux offload fantastiques

Élu homme du match lors de la rencontre entre le Stade Toulousain et les Exeter Chiefs, Paul Costes continue d’illuminer l’attaque rouge et noir.

Son nom a été scandé à la fin d’un match rocambolesque. Alors qu’il vient tout juste de fêter ses 21 ans, Paul Costes a illuminé la Champions Cup de sa classe. Sensationnel, ce dimanche 14 avril à Ernest-Wallon, en quart de finale face à Exeter, le second centre du Stade Toulousain a montré que la relève était assurée en Haute-Garonne.

Arrêtez d'en faire des caisses sur Paul Costes sous prétexte qu'il est extrêmement talentueux et très beau. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) April 14, 2024

Champions Cup. VIDÉO. Toulouse pulvérise Exeter, propulsé en demie par son ''©Jeu de mains'' et ses caramels

Paul Costes, talent international

Face aux Anglais, la jeune tête blonde ne s’est pas défilée. Déjà, pour citer le moins marquant d’abord, il a cravaché en défense. En 80 minutes, Paul Costes a tenté 11 plaquages, pour en réussir 9. Dans les duels, il a été percutant et a rarement reculé face aux Chiefs.

Paul Costes, ou comment rentrer dans la tête de son adversaire. pic.twitter.com/K5hHNce2iM — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) April 14, 2024

Ensuite, ses qualités offensives ont transpercé l’écran (ou les rétines, pour ceux qui étaient au Wallon). Auteur de nombreux offload, Paul Costes a souvent eu le geste juste au bon moment. En effet, deux de ses passes après-contact ont directement mené à des essais toulousains.

Imaginez une paire de centre Costes/Depoortere en EDF.



Pauvres défenses adverses...pic.twitter.com/g94vOCILqs — RugbyInformation (@RugbyInformatio) April 14, 2024

Paul Costes, please, there are children watching pic.twitter.com/g9LR12xZUQ — Ben Coles (@bencoles_) April 14, 2024

RUGBY. TOP 14. Costes, Gailleton, Depoortere… Et si le centre appartenait (déjà) à la jeunesse ?

Couvert de louanges par Nicolas Depoortère, autre talent du poste qu’il a connu chez les U20, le minot saute les étapes. Vif avec le ballon, le numéro 13 fixe les défenseurs, pour faire briller ses coéquipiers, et semble déjà parfaitement adapté au jeu toulousain.

🏆 #ChampionsCup #RugbyPack

🎙️ Paul Costes, joueur du match (@StadeToulousain) : "En seconde mi-temps on a su mettre notre jeu en place" pic.twitter.com/jeJqci66zW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 14, 2024

Venu à Toulouse, logé à la bonne enseigne

“À Toulouse, je baigne dans un rugby excitant et je ne suis pas dépaysé quand j’arrive en sélection. Je suis le seul Toulousain derrière, donc j’essaie d’apporter ma pierre à l’édifice de manière efficace, avec ce que l’on m’a appris en club”, confiait récemment Paul Costes au Midi Olympique. Durant le même entretien, il ajoute : “Il y a beaucoup de très bons joueurs ici, mais, si mes prestations sont bonnes, le reste va suivre. Les jeunes ont leur chance, c’est la philosophie du Stade toulousain. À moi de saisir la mienne quand elle m’est donnée.”

TOP 14. Et si Paul Costes (TOULOUSE) ''explosait'' complètement cette année ?

Alors qu'Ugo Mola et son staff peinaient à trouver un second centre capable de remplacer le Sofiane Guitoune éblouissant des épopées 2019 et 2021, le diamant Paul Costes est apparue dans la nuit (ou du centre de formation, au choix). Désormais, le fils d’Arnaud Costes compte pas moins de 16 matches joués cette saison avec Toulouse. Sa chance, il l’a saisi.

Interrogé par Le Figaro récemment, le centre a affirmé qu’il ne comptait pas changer son style de jeu de sitôt. Alors que ses passes après-contact font penser à certains des plus grands noms rouge et noir, Paul Costes confie ceci :

Même si les choses vont très vite depuis l’an dernier, j’essaye de toujours garder la philosophie de jeu qui est la mienne. Pour le moment, ça n’a pas l’air de déranger quelqu’un, donc je vais continuer ! Tant que ça plaît et que je m’amuse, toutes les étoiles sont alignées.”

Champions Cup. Costes le GOAT, Kinghorn ''Scottish Hero'' , etc. Toulouse a mis le feu aux réseaux contre Exeter