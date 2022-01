VIDÉO. Rugby. Auteur d'un doublé, Israël Folau fut décisif pour son retour à XV

Bientôt trois ans après son dernier match de rugby à XV, Israël Folau a été décisif et a offert la victoire à son équipe. C'était également sa première apparition dans son nouveau club.

On aurait tendance à l'oublier mais Israël Folau joue toujours au rugby. Après avoir été licencié par la fédération australienne suite à des propos homophobes et discriminatoires, le meilleur marqueur de l'histoire du Super Rugby avait rebondi en France, à 13, le sport qui l'a vu éclore. Aux Dragons Catalans plus précisément. Depuis, l'ancien arrière des Wallabies a rejoint le Japon où il s'est engagé avec les NTT Shining Arcs. Et y a fait ses débuts le week-end dernier.

VIDÉO. RUGBY. Pour sa première au Japon, Damian McKenzie impressionne avec les Tokyo Sungoliath !

Pour le compte de la première journée de League One, les NTT se déplaçait sur la pelouse des Kobelco Steelers. Les partenaires de Folau se sont imposés au terme d'une rencontre haute en suspense (23-24). Surtout, à l'instar de Damian Mckenzie, Folau a réalisé une partie XXL pour ses débuts au pays du Soleil-Levant. L'ancien joueur des Waratahs a grandement contribué au succès des siens en inscrivant un doublé. Le premier à la suite d'une percée de James Moore. Le second, à quatre minutes du terme en prenant le meilleur sur son vis-à-vis à la réception d'une passe au pied, offrant donc la victoire à son équipe.

Les Kobe Steelers auraient pu rafler la mise en fin de match grâce à un essai, mais la transformation de la gagne fut manquée par Aaron Cruden. Une rencontre qui a donc également pu donner lieu à un joli duel entre deux ouvreurs néo-zélandais. Cruden d'un côté, Otere Black de l'autre. Un face à face qui aura donc tourné à l'avantage de l'ancien joueur des Blues.