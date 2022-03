VIDEO. Top 14. Tchiiiiiiiiiiiiiii, Romain Poite laisse échapper un cri d’effroi face à Cordero

Romain Poite, arbitre de la rencontre entre l’UBB et Pau, s’est fait une belle frayeur lorsque Santi Cordero lui arrivait droit dessus.

Comme durant la plupart des week-ends, les arbitres du TOP 14 nous ont une nouvelle fois de plus offert une petite séquence cocasse. Si la zone arbitre est clairement une opportunité pour l’équipe qui possède le ballon, elle est en revanche moins appréciée par l’officiel de la rencontre. Se retrouver entre des mecs qui font plus de 100 kg quand on en fait 75, ce n’est jamais très agréable…. Ce week-end, lors de la victoire de Pau sur la pelouse de Chaban Delmas, Romain Poite, au sifflet, a laissé échapper un joli cri d’effroi à la vue de Santi Cordero. L’ailier bordelais l’a évité, mais ce n’est pas le cas du défenseur palois. Le troisième ligne palois, Martin Puech, a trouvé sur sa route l’homme au sifflet, qui n’a pas manqué de faire entendre son léger agacement : « Ah, mais putain mais ... ». Bien heureusement pour M. Poite, Martin Puech avait bien ouvert les yeux et a finalement plaqué le bon joueur.

Néanmoins, pas tous les arbitres ont la chance de Romain Poite. Il y a quelques semaines, c'était au tour de M. Dufort de tomber entre les bras d’un joueur. Coïncidence, c’était aussi le numéro 7 palois, mais cette fois-ci, le coupable était Luke Whitelock. Le Néo-zélandais avait quand même réussi la performance de plaquer Zack Mercer ainsi que l’arbitre de la rencontre, pas donné à tous. M. Dufort, bien que secoué, s’était bien évidement relevé sans aucun souci. Pas facile la vie d’arbitre.