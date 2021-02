VIDEO. Pour Nigel Owens, l'essai spectaculaire de Jonny May n'était pas valable [ARBITRAGE]

Interrogé sur la validité de l'essai de Jonny May face à l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations, l'arbitre gallois Nigel Owens a estimé qu'il y avait pénalité.

Ce samedi, l'ailier anglais Jonny May a inscrit l'un des essais les plus spectaculaires de sa carrière face à l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations. Participant ainsi à la large victoire du XV de d'Angleterre 41 à 18 lors de cette deuxième journée de compétition. Une réalisation qui a été revue à la vidéo afin de savoir si le joueur de Gloucester n'était pas passé en touche avant d'aplatir et s'il n'avait pas perdu le contrôle du ballon. Il faut dire qu'il s'est envolé sur plusieurs mètres, évitant ainsi le plaquage Luca Sperandio, le numéro 14 italien. Et c'est justement parce qu'il a sauté pour éviter le plaquage que Nigel Owens estime que May aurait dû être pénalisé. Selon l'officiel gallois, "il est illégal de sauter pour éviter d'être plaqué."

À ceux qui lui ont répondu sur les réseaux sociaux qu'on voyait ce type d'actions tous les week-ends, Owens a commenté : "Vous voyez un joueur plonger pour marquer un essai oui mais pas sauter le premier pour éviter le plaquage. Veuillez me montrer ce type de finition que vous voyez chaque semaine." Ce à quoi, la vidéo de l'essai du Tricolore Donovan Taofifenua pour le Racing 92 face au Connacht lui a été envoyée. Aux yeux du Gallois, il ne s'agit pas du même type d'action mais elle peut être soumise à interprétation. On peut partir du principe que Taofifenua allait sauter et qu'il a été déstabilisé dans les airs. Ou bien que c'est le plaqueur qui a provoqué son envol. Toujours est-il que pour Nigel Owens, si le porteur de balle saute pour éviter le plaquage, c'est une pénalité.