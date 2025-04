VIDÉO. Mais au fait, à quand remonte le dernier Toulon vs Toulouse dans un Mayol bouillant ?

A l’époque, Anthony Belleau était considéré comme le meilleur ouvreur français. Un autre temps, vraiment…

Dimanche, le rugby français va donc proposer ce qu’il a de meilleur au rugby européen. Un quart de finale de Champions Cup entre Toulon et Toulouse - 2 des 3 meilleures équipes hexagonales de la saison - sous un soleil de plomb : que demandez de mieux ?

Pour l’occasion, Mayol sera plein et devrait mettre les petits plats dans les grands. Car si Toulon a la culture européenne depuis son triplé historique entre 2013 et 2015, les grands moments de Champions Cup se comptent depuis sur les doigts de la main.

Many en rêve la nuit : Ribbans vs Meafou, le choc des mastodontes qui va faire trembler Mayol

C’est même la première fois que l’antre du centre-ville toulonnais va recevoir un quart de finale de la reine des compétitions de clubs depuis… 2015 ! Comprenez qu’en dépit des épopées en Challenge Cup en 2022 et 2023, le match qui se prépare face au grand frère toulousain sera un sacré événement.

Une affiche rare

Quant aux Toulon vs Toulouse à Mayol, disons que ceux-ci se font à peu près aussi rares, puisqu’il n’y en a eu que 5 sur les 20 dernières années. D’ailleurs, savez-vous à quand remonte la dernière affiche du genre disputée au pied du Faron ?

Excepté pour deux match amicaux en 2021 et 2022, Toulouse n’a mis les pieds à Mayol qu’au printemps 2021, alors qu’il préparait une finale européenne. En plein Covid, dans un match que tout le monde aura oublié, le RCT s’était alors largement imposé 44 à 10, dans un temple morne et à huis clos…

Pour le reste et du fait des traditionnelles délocalisations au Vélodrome de Marseille des Toulon/Toulouse, sachez que depuis qu’Ugo Mola est à la tête de l’équipe haut-garonnaise, elle n’a mis les pieds dans un Mayol plein pour un match officiel… qu’une seule fois !

VIDEO. Top 14 : le superbe premier essai d'Antoine Dupont sous les couleurs du Stade Toulousain

C’était en 2017, et ce jour-là, un Toulouse en reconstruction et vivifié par ses recrues Kolbe et Dupont était venu bousculer les Varois (20 à 16). D’ailleurs, Antoine Dupont disputait son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Il n’avait avait évidemment fallu que 20 minutes au prodige annoncé du rugby français pour inscrire son premier essai. C’était à l’issue d’un joli mouvement toulousain, sur lequel Yoann Huget faisait le show dans la défense des hommes de Fabien Galthié.

Au bout de 40 mètres de courses et 3 défenseurs battus, l’ailier chevelu entendait l’appel du petit Toto, arrivé comme une balle en croisée pour prendre à revers les défenseurs toulonnais qui revenaient fort. Le premier d’une liste qui, à ce jour, s’élève à 62 réalisations. Et qui devrait, d’ici quelques mois, de nouveau gonfler, en attendant que le capitaine du XV de France se remette de sa grave blessure.