Many en rêve la nuit : Ribbans vs Meafou, le choc des mastodontes qui va faire trembler Mayol

Un choc de titans à venir au stade Mayol : Qui prendra le dessus, David Ribbans ou Many Meafou ?

Amis de l’agglomération toulonnaise, veuillez vous mettre à couvert et préparer les abris. Car dimanche, c’est peu de dire que la terre va trembler, au stade Mayol et ses environs.

En effet, le titan préféré des Varois David Ribbans et le 38 tonnes du Stade Toulousain Many Meafou vont croiser le fer à partir de 16h. Un duel que tous les amateurs du Top 14 attendent, tant les deux numéros 5 sont aujourd’hui sans aucun doute les meilleurs tracteurs de l’Hexagone.

Exit Meafou et Skelton, le colossal David Ribbans est-il en train de devenir le meilleur numéro 5 du Top 14 ?

D’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à avoir coché la date dans nos calendriers. "Je pense déjà beaucoup à lui", avouait Meafou au Midi Olympique cette semaine. Avant d’énumérer certaines qualités de la poutre du pack toulonnais. "Ce mec peut tout faire. C’est un leader de touche, il porte le ballon, il est bon en défense, il se déplace beaucoup. Au-delà, il est très en forme et joue 80 minutes à chaque fois, donc c’est vraiment un numéro 5 complet. Depuis qu’il est arrivé en top 14, il a encore pris une nouvelle dimension."

Fin analyste, Meafou a donc à peu près tout dit sur les épaules les plus larges du championnat, qu’il retrouvera donc frontalement en quart de finale de Champions Cup. Un taulier devenu même capitaine du RCT en janvier après s’être affirmé comme le guerrier préféré de Mayol.

Puissance et technique

Dimanche, en point d’orgue de l’affrontement épique que devraient se livrer Toulon et Toulouse, notamment devant, David Ribbans (2m02 pour 121kg) et Many Meafou (2m03 pour 145kg) en seront probablement les catalyseurs. À savoir que derrière celui qui prendra l’ascendant sur l’autre, c’est toute son équipe qui devrait suivre.

Et à ceux qui argueraient que niveau puissance physique, Meafou n’a pas d’égal, on rétorquera néanmoins que l’activité du géant d’origine sud-africaine couplée à sa dimension physique n’en a probablement pas non plus, à droite de la mêlée. Lui qui déplace son immense carcasse comme s’il affichait 20kg de moins sur la balance, tout en aimant le chocolat comme tout bon natif du Cap-Occidental.

Champions Cup. Grosse incertitude dans les rangs de Toulon alors que Toulouse récupère une pièce importante

On en a donc plus dit sur la mèche blonde du RCT plutôt que sur le numéro 5 du Stade Toulousain, certes. Mais paraît-il que depuis qu’il s’est installé en Bleu, vous connaissiez déjà tout sur lui. Ce qui est certain, c’est que le grand Many aura un adversaire à sa mesure, dimanche. Ce qui n’arrive pas tous les 4 matins, au royaume des humains…