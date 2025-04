Champions Cup. Grosse incertitude dans les rangs de Toulon alors que Toulouse récupère une pièce importante

À l'approche du choc entre Toulon et le Stade Toulousain, des incertitudes planent sur les joueurs clés du RCT, mais les Varois ne vont rien lâcher pour autant.

Tous les regards (ou presque) sont tournés vers Mayol et ce match entre Toulon et le Stade Toulousain dimanche prochain en quart de finale de Champions Cup. À l’approche de ce rendez-vous majuscule, le RCT n'est pas épargné par les pépins alors que la rencontre promet d'être très musclée.

Sinckler et Halagahu très incertains

Selon les informations de Rugbyrama, Kyle Sinckler (mollet) et Matthias Halagahu (genou ) sont très incertains pour le déplacement à Ernest-Wallon. Deux potentiels forfaits de poids pour Toulon, déjà touché par les blessures.

Champions Cup. Toulon vs Toulouse, à quel point cette affiche 9 étoiles est-elle rare ?L’international anglais Sinckler est une pièce essentielle en mêlée fermée, tandis que le jeune deuxième ligne Halagahu s’est imposé comme un joueur précieux dans les rucks et dans le jeu courant.

Une infirmerie déjà remplie à Toulon

L’infirmerie toulonnaise compte déjà quelques membres. Pour rappel, Charles Ollivon est out pour de longs mois après une rupture des croisés. Le centre du XV de France Antoine Frisch (pied), Paia’aua, Hervé et Smaïli manqueront aussi à l’appel.

Ça commence à faire beaucoup pour affronter l’armada rouge et noire. Laquelle devra aussi faire sans quelques pièces dont Antoine Dupont, Richie Arnold et Joshua Brenan.

Chocobares de retour, Capuozzo absent côté Toulouse

En face, Toulouse enregistre une bonne nouvelle : Santiago Chocobares a repris l’entraînement collectif cette semaine (L’Équipe). L’international argentin postule donc pour retrouver le centre de l’attaque toulousaine.

Champions Cup. Toulouse joue (très) gros à Mayol : la compo probable pour relever le défi toulonnaisEn revanche, pas d'Ange Capuozzo. Touché à la cheville lors du 8e face à Sale, le feu-follet italien est d’ores et déjà forfait. Il est attendu pour la fin de saison selon les performances du champion en titre sur les deux tableaux.

À quatre jours du choc, les dynamiques sont contrastées. Toulon avance à cloche-pied, Toulouse récupère ses cadres. Mais en Champions Cup, rien n’est jamais écrit d’avance. Porté par son public et grâce à la force de son collectif, le RCT espère réaliser une performance mémorable à Mayol pour s'inviter en demie.