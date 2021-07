VIDEO. Le Castres Olympique dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2021/2022 !

Découvrez les nouveaux maillots du Castres Olympique pour la saison 2021/2022. Comment les trouvez-vous ?

Après le Racing 92, le Castres Olympique ! La formation tarnaise vient de dévoiler ses nouveaux maillots pour la saison 2021/2022. Ils sont au nombre de trois, toujours fournis par le même équipementier : Kappa.

Top 14. Le Racing 92 dévoile un superbe maillot et une nouvelle équipe fémininePour les rencontres à domicile, le graphisme du maillot "rend hommage au patrimoine de la ville. Des siècles durant, chamoiseurs et parcheminiers travaillaient dans les tanneries de la ville mais aussi du Département." La tunique est sensiblement la même que celle portée depuis deux saisons. A l'extérieur, le maillot sera blanc et met "en avant une institution forte de notre ville, le 8e RPIMa", qui fête ses 70 ans.

La vidéo de présentation de ces maillots est également un hommage au 8e RPIMA.

Enfin, la dernière tenue, conçue pour les matchs de coupe d'Europe, sera bleue pastel. Le CO explique : "le pastel est une plante cultivée dans notre région depuis des siècles, très recherchée pour réaliser des teintures bleues et qui a longtemps entrainé la prospérité de ce petit coin du sud."

Sans plus tarder, voici les maillots, comment les trouvez-vous ?

Crédit vidéo : Castres Olympique