Top 14. Le Racing 92 dévoile un superbe maillot et une nouvelle équipe féminine

Le Racing 92 change d'identité visuelle avec un nouvel équipementier et une équipe féminine qui évoluera en Fédérale 2.

C'est la fin d'une ère pour le Racing 92 et son équipementier. Le Coq Sportif habillait les joueurs franciliens depuis 5 ans et la saison prochaine, ils devront laisser la place à une autre marque bien connue des sportifs. Le Racing 92 sera donc habillé en Nike dès le mois d'août, avec un nouveau maillot unique dans le rugby français. Le géant américain a décidé de proposer un maillot quadrillé, qui fait effet auprès des supporters avec les couleurs mythiques du club respectées. Jacky Lorenzetti explique que le maillot du club n'avait pas changé depuis la création (139 ans) et cette tunique vient ouvrir une nouvelle ère pour le club qui n'arrive pas à franchir la dernière marche depuis quelques années.

Pour l'histoire, ce maillot est le même que portaient les premiers Racingmen, vainqueur du premier championnat de France en 1892, explique le président : "Nike nous a proposé une nouvelle dynamique visuelle, plus moderne, pour notre maillot et nous avons accepté. Il garde les codes du Racing, les couleurs Ciel et Blanc, l'écusson du club au niveau du cœur, mais les bandes ont été déstructurées et leur nouveau design renvoie à la Grande Arche de la Défense. Il plaît au Comité du Racing et sera porté par les pros et par nos féminines."

Et oui, c'est aussi une autre belle nouvelle : le Racing 92 lance son équipe féminine dès la saison prochaine qui s'entraînera au stade Vinvent Pascucci à Nanterre. Le club autorise les joueuses à jouer les matchs à domicile à l'Arena, et possiblement en levé de rideau des pros si le calendrier le permet : "La famille Racing s'agrandit. Nous ne voulions pas être en reste dans le combat des femmes pour une meilleure égalité. Cette équipe sera essentiellement constituée avec les joueuses du club de Nanterre et commencera en bas, c'est-à-dire en Fédérale 2. Cette équipe s'appellera Racing 92 mais sera cent pour cent amateur, avec un budget de 150 000 euros pour la première saison. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir se mêler à la lutte pour le titre en élite dans les cinq ans. Quand on a parlé de ce projet aux partenaires de l'équipe professionnelle, l'engouement a été immédiat. Tous ont décidé de suivre et accepté de verser une contribution pour l'équipe féminine."