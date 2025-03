VIDÉO. 6 Nations. Huis clos, pluie, chaos : le jour où l’Écosse a gâché la fête du XV de France

A huis clos et sous la flotte, ce match face à l'Ecosse fut un véritable RÉGAL ! Au bout duquel le XV de France avait perdu le Tournoi.

Comme beaucoup l’ont rappelé cette semaine, le XV de France a beau avoir roulé sur l’Irlande, invaincue chez elle dans le Tournoi depuis 4 ans, il peut très bien tout foutre en l’air face à l’Ecosse, samedi. Patrimoine français oblige.

Et si les Bleus paraissent au-dessus des troupes de Finn Russell et suffisamment préparés aujourd’hui pour ne pas vivre de mauvaise surprise face à cette équipe très offensive, rappelons que les Écossais ont déjà joué de mauvais tours à la France à Paris.

2021, la surprise finale

Un match de clôture face à l’Écosse pour remporter le Tournoi, ça ne vous dit rien ? En 2021 et après avoir chuté en Angleterre (comme aujourd’hui, tiens, tiens) les hommes de Fabien Galthié doivent l’emporter avec le bonus offensif et de plus de 21 points contre l’Écosse lors de la dernière journée s’ils veulent gagner la compétition.

Et si le XV de France semble euphorique à l’issue d’un match fou remporté à la dernière minute face au Pays de Galles, les éléments ne sont pas réunis pour que les Bleus déroulent, ce jour-là. Sous une grosse flotte et à huis clos, ce match s’annonce comme le piège parfait, face à une équipe écossaise valeureuse et qui veut gâcher la fête.

D’autant que pour couronner le tout, les Bleus ont perdu leur poutre Paul Willemse pour ce match, dont les 130kg n’auraient pas été de trop pour une partie dans de telles conditions. D’ailleurs, les Tricolores prendront 2 essais après ballon-porté ce jour-là.

Ce à quoi ils répondront par 2 beaux essais de Dulin et Penaud, dont un suite au seul éclair d’une partie hachée : un superbe offload de Virimi Vakatawa. Pour le reste, le combat est âpre, les en-avants sont légion et les Écossais ne lâchent rien, mais alors vraiment rien.

Les Bleus déjouent mais finissent tout de même par mener en fin de partie de 3 petits points. Pas suffisant pour remporter le Tournoi, mais assez pour gagner ce match compliqué. Jusqu’à cette relance hasardeuse de Brice Dulin dans les arrêts de jeu suite à un manque de lucidité.

Au lieu de taper en touche pour assurer la victoire, le futur niçois se fait coffrer et se voit sanctionner. Dans la foulée, le cheval sud-africain de l’Écosse Duhan Van der Merwe est décalé sur son aile, crochète Penaud et va marquer. Défaite 23 à 27…

4 ans plus tard, le scénario s’annonce plus favorable car la France aura seulement d’une victoire pour remporter le Tournoi. Mais les Bleus n’ont pas oublié que l’Écosse savait jouer les trouble-fêtes. C’est d’ailleurs pour cela que les coéquipiers de Blair Kinghorn ont annoncé venir à Paris, cette semaine…