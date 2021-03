VIDEO. ''De toute façon, on fait ce sport pour ces émotions-là'' : les réactions de France - Galles

Après la victoire époustouflante contre les Gallois ce samedi soir, les Bleus n'ont pas manqué de réagir, sourire aux lèvres.

Bon Dieu mais quelle victoire du XV de France contre les Gallois ! Puisqu'il était écrit que chaque France - Pays de Galles devait donner lieu à des scénarii épiques ces dernières années, celui de ce samedi soir n'a pas dérogé à la règle, oh que non, pour in fine livrer l'un - si ce n'est LE - des dénouements les plus frissonnants de la dernière décennie bleue. Au bout du bout, comme vous le savez, les Tricolores sont allés chercher le gain de ce match (32 à 30), d'un essai de Brice Dulin qui, à la 82ème minute, offrait la victoire, le bonus, la survie des Bleus dans ce Tournoi et qui sait, le "cul de la crémière"... Bref, on a souffert, on a crié, on a vibré, pour au final exulter comme de beaux diables, quitte à déranger nos voisins un peu chiants du dessus. Mais enfin, quel illuminé ne se laisserait pas un tant soit peu aller au moment de célébrer une victoire pareille ? Pas les joueurs en tous cas, les images parlent d'elles-mêmes :

Dans la foulée de cet état de liesse ennivrante, le capitaine Charles Ollivon revenait pour France 2, lucide, sur les tournants de cette rencontre. "Quand on a pris ce carton rouge alors qu’on venait de marquer, cela a été très dur dans la tête, mais comme on se l’est répété dans le vestiaire, il ne fallait pas surjouer. Il fallait aller le chercher, parce qu’on ne nous a pas donné grand-chose. On est resté froid, on a été héroïque." Avant de lancer une tirade que corroborerons les quelque 6 millions de téléspectateurs branchés devant leur écran ce samedi soir : "de toute façon, on fait ce sport pour ces émotions-là !"

De son côté, le sélectionneur Fabien Galthié y allait de son tweet commémoratif au bout de la nuit dionysienne :

Se préparer dur,

Livrer une bataille homérique,

Rendre une nation fière.



Il n’y a pas de plus beau cadeau que de rendre heureux ceux qui nous soutiennent.



À la semaine prochaine 💙🤍❤️ — Fabien Galthié (@FGalthie) March 20, 2021

"On avait repris l'avantage sur eux en les maintenant dans leurs 30 mètres, et puis on prend ce rouge... peut-être difficile. Mais on arrive à rester dans le match et à se donner l'espoir de le gagner en mettant un premier essai", expliquait Brice Dulin dans les vestiaires au micro de France Rugby. Le finish ? Qui mieux que le héros de ce scénario hitchcockien pour en parler ? "Une succession de temps de jeu, les avants qui font un gros ballon et tout le monde joue le coup parfaitement pour me décaler le ballon... Je n'ai plus qu'à courir", souriait Dulin, toujours. Enfin, sur la pelouse, d'une réaction épidermique comme on les aime, c'est le pilier toulousain Cyril Baille qui nous donnait le mot de la fin : "Énorme, énoooorme !"