VIDEO. Comme chez les amateurs, les Toulonnais s'ambiancent sur la chanson de ''La Petite Culotte''

Les joueurs de Toulon ont bien fêté leur sacre en Challenge Cup. Sur la chanson “la goffa lolita”, Charles Ollivon et les autres s’en sont donné à cœur joie.

Si vous étiez photographe ou caméraman dans les vestiaires de Toulon après leur victoire en finale de Challenge Cup, il valait mieux avoir de quoi protéger son matériel. En effet, à l’issue de la rencontre face à Glasgow, les Toulonnais ont mis l’ambiance dans le vestiaire de l’Aviva Stadium. Sur la chanson de ''La Petite Culotte'', La Goffa Lolita, Jean-Baptiste Gros, trophée dans une main et une bière dans l’autre, a comme ses coéquipiers, attendu ce fameux refrain pour exploser et danser dans le vestiaire. Des jets de bière, d’eau ont rapidement fait leur apparition. Une scène de joie que l’on aime voir et qui rappelle le rugby amateur. Nul ne doute que la nuit a dû être courte pour les Toulonnais. Certains ont peut-être mal aux cheveux et d'autres doivent avoir "c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola" dans la tête. Hier soir, "c'était Toulon" surtout.