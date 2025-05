VIDÉO. BOUM ! L’arroseur arrosé : quand Bundee Aki se fait allumer les flottantes par Tuipolotu

Une fois n’est pas coutume, Bundee Aki a appris à recevoir, ce week-end. A l’image de son équipe, qui s’est inclinée face à Édimbourg (21 à 31), le centre de 35 ans a chargé sur un plaquage, comme on dit…

A 35 ans et 65 sélections, on ne présente évidemment plus Bundee Aki, désormais. Depuis plusieurs années, le 3/4 centre d’origine néo-zélandais sévit au 4 coins de l’Europe et du monde, que ce soit sous le maillot du Connacht ou de l’Irlande.

Compact, explosif, intelligent et monté sur des guiboles en acier, le char d’assaut (1m78 pour 101kg) des Verts a fait souffrir physiquement on ne sait combien de joueurs, dans sa carrière. Capable de cartoucher n’importe quel attaquant qui viendrait attaquer sa zone comme de renverser quiconque sur une percussion, l’ancien des Chiefs est un client.

Mais, puisque le rugby se plaît à enseigner des concepts qu’on retrouve bien souvent dans la vie quotidienne, Aki a compris ce week-end qu’on pouvait toujours tomber sur plus fort que soit.

En l’occurrence, pour une fois, ce n’est pas le vétéran de Galway qui a distribué. Sur une charge face à Édimbourg en URC, Aki est allé tranquillement percuté le milieu de terrain adverse pour faire son job.

Sauf que, ralenti par un premier défenseur et probablement un peu trop confiant, Bundee a laissé à traîner ses flottantes un peu trop à la vue de tout le monde. Et notamment de Mosese Tuipolotu, qui n’a pas hésité à mettre l’épaule et secouer l’ancien comme on l’avait rarement vu se faire bouger, dans sa carrière.

Un beau duel entre deux joueurs d’origine samoane et une cartouche qui devrait faire connaître Tuipolotu au grand public européen. Lui qui est la copie conforme de son grand frère, Sione, capitaine de l’équipe d’Ecosse.

Que ce soit de tête, de poste, ou physiquement (1m82 pour 102kg). Lui que l’on pourrait bien voir sous le maillot des Scots cet été…